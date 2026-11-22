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Publicado em 22/11/2026 às 11:21

Black Friday já foi promoção para comprar aparelhos de TV, batedeiras gigantes e outros aparelhos mais sofisticados ou maiores do que os populares. Muita gente viajava para os Estados Unidos para aderir às filas nas madrugadas e sair com suas pechinchas garantidas.

Como tudo evolui, a Black Friday agora dura mais de um mês, acontece quase no mundo inteiro e abrange desde as tais cobiçadas TVs a pratos de restaurantes. A moda tinha que aderir, e as ofertas começam a encher as vitrines com os descontos.

A vantagem desta época é pesquisar as roupas de fim de ano, para as férias praianas, para as viagens para lugares frios e principalmente para celebrar o Ano Novo. Se no hemisfério norte vale tudo, vestidos pretos inclusive, para a população brasileira o branco ainda é quase obrigatório.

O El Niño pode aprontar um clima esquisito, Mas nada que impeça estrear um look branco ou próximo, como um off white.







Dress to apresenta coleção com materiais reaproveitados Foto: divulgação



O upcycling deve ser a tendência que dará um certo orgulho nas chics Foto: divulgação

Uma boa pesquisa vai mostrar que a Dress To, por exemplo, separou uma coleção cápsula de 100 looks produzidos com reaproveitamento de materiais, com ofertas. E dois vestidos curtos ficariam perfeitos para uma festa de piscina ou ver os fogos na praia. Muito bom começar o ano com esta consciência da upcycling. Fala a Thati Amorim, fundadora e diretora criativa da Dress to:

“Acreditamos que a moda precisa fazer sentido para além de uma temporada. Essa cápsula reúne peças que fazem parte da nossa história e continuam atuais. Trazem um olhar mais consciente para a produção, com o reaproveitamento de matérias-primas de outras coleções. Queremos oferecer às nossas clientes a oportunidade de investir em peças especiais, sem abrir mão da personalidade e do propósito”







Vestido sexy, sem vulgaridade, da Bianca Gibbon. Quanto: R$ 256! Detalhe, com botinha preta Foto: divulgação





A Bianca Gibbon separou um prático vestido estilo ombro-a-ombro, pronto para o calor da noite.

Vai ao Barrashopping? Dá uma olhada na nova loja conceito do Carandaí 25, vai descobrir marcas novas, que pouca gente conhece. Quem não gosta de dizer que descobriu algo inédito?







Look Marbelle, em renda off white, do Heckel Verri. Preço: R$ 1.498. Parcela! Foto: divulgação











Blazer e calça reta Viena Natural com meio forro, em renda, do Heckel Verri. Preço: R$ 1.398. Também parcelável Foto: divulgação

Um toque de luxo: modelos de renda do Heckel Verri. O conjunto Marbelle off white ou o Viena Natural têm meio forro para reduzir as transparências das rendas.





E mais: vale combinar apenas uma boa camiseta branca (vejam a coleção da nova loja da Hering no Rio Sul) com um jeans. A marca californiana 7 for All Mankind, fundada em 2000, tem um estilo parecido com o do jeans brasileiro E está lançando a coleção In the City, off Duty, com a atriz Chloë Sevigny de modelo. O denim é o ponto de partida da coleção além de peças em couro e seda. Os tons de preto, bordô e cinza-chumbo dão equilíbrio entre suavidade e atitude. O resultado é um guarda-roupa pensado para mulheres que seguem o próprio ritmo e se vestem não por regras, mas sim intuitivamente. A Chloë é um exemplo deste tipo: recusou um papel de US$ 500 mil em um filme em 2000! A 7 For All Mankind tem loja no shopping Leblon.