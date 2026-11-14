Amuletos preciosos

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Publicado em 14/11/2026 às 12:10

Alterado em 14/11/2026 às 12:10

Que ano esquisito, não é? Há quem vá mais longe, e declare esquisito o século 21. É um tal de falar de saúde mental e procurar retiros e sossego. Até os americanos, sempre tão viajantes, hesitam em sair de casa, segundo cartoons da revista New Yorker.

Contra estas inseguranças, uma solução, daquelas de carregar no bolso, é um amuleto. Este foi o tema da coleção assinada por Francisca Bastos, uma das designers de joias que sabe unir o tradicional ao moderno. Usando o poder das pedras, ela aposta no poder das cores que brilham em colares, brincos e pulseiras.

“As pedras são uma boa maneira de atrair boas energias. Elas nos acompanham a qualquer momento, desde a meditação e o relaxamento até estão presentes nos bolsos, prontas para aquela apertadinha dos dedos nas horas de insegurança;

Mas Francisca transforma as pedras em joalheria, claro. E define as qualidades pelo colorido de cada uma. Escolham a intenção:



Três exemplos de boas pedras: as vermelhas - granadas, em pulseiras -, o zircônio russo e a pulseira de pérolas com lápis lazuli Foto: Iesa Rodrigues

Amarelo: no citrino, para fartura, alegria e prosperidade

Verde: são várias; turmalinas, berilo e claro, a esmeralda; que conectam com a Natureza, trazem otimismo e esperança

Roxo/lilás: é da ametista, que desperta o entusiasmo e acalma o ânimo

Azul: a clássica água marinha e o topázio azul, que trazem proteção, harmonia e lealdade

Vermelho: a granada, que representa a energia, estabilidade e a vitalidade. E o rubi, precioso.

Rosa: o quartzo rosa é ligado ao chakra do coração, pedra do amor e da paz. Mais a feminilidade.







Um brinco que reúne várias pedras. Muita sorte! Foto: divulgação



Confirmando esta era de pedras, Francisca acaba de chegar de Veneza, onde visitou a Bienal de Arte. E qual era o destaque? A Transforming Energy, área assinada por Marina Abramovic, a primeira artista a merecer uma homenagem em vida, celebrando 80 anos. Sua sala, toda com trabalhos em pedras, foi o argumento definitivo para a coleção da Francisca.



Cartaz da exposição Transforming Energy, com obras de Marina Abramovic Foto: divulgação

Além do colorido das pedras, que podem vir unidas em uma colar, a coleção inclui as pérolas, um dos pontos fortes da autora. Quanto aos preços, Francisca tem brincos de prata com banho de ouro e uma ágata azul, cor de água marinha, por R$ 300.



Momento coreano: como sempre, incluo um toque da cultura da Coréia do Sul. Ninguém precisa procurar um xamã em Seul, em busca de um daqueles papéis misteriosos, que são talismãs. Nossas pedras também são poderosas. Mas quem estiver ali por perto, em Tóquio ou Tailândia, se quiser dar um pulo na Coreia, pode tentar um bujeok, o papel protetor…