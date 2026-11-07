Mr. Cat celebra na praia

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Publicado em 07/11/2026 às 11:58

Alterado em 07/11/2026 às 12:02

Para os homens, a coleção vai do tênis ao calçado formal Foto: divulgação

Enquanto o mundo do consumo anda batalhando para recuperar as vendas, o setor do luxo teme a evolução da China em produtos caros e os americanos antecipam a campanha da Black Friday, ainda há quem celebre décadas de sucesso. E uma destas marcas é carioca a Mr. Cat, que atua há 45 anos no setor de acessórios de couro e afins.



Os mocassins renovados, com franjas e miçangas Foto: divulgação

Historinha

A marca que ficou conhecida por ter um pato (bordado nas camisas polo), um gato (no nome Mr. Cat) e um burro (porque vendia muito, "pra burro", segundo o espírito carioca), foi fundada pelo estudante de Arquitetura Ari Svartsnaider, em 1981. Nas entrevistas da época, além de se dizer surfista (era um toque de marketing, depois se descobria que ele nem chegava perto de uma prancha), de ser um empresário que nunca usaria gravata, tinha orgulho de saber produzir calçados masculinos com design atual. Na época, os homens só encontravam modelos tradicionais nas vitrines de lojas como a DNB ou Polar. De preferência de cromo alemão, duravam décadas. Mas na Mr. Cat a variedade ia das sandálias aos sapatênis, com preços razoáveis, passando pelo primeiro modelo de sucesso, o mocassim College.

Na linha feminina destacavam-se as espadrilles e também os mocassins em versões com franjas e miçangas na gáspea.

Ari ficou na Mr. Cat até 2019, quando a marca passou para um fundo de investimentos.



Luiz Gallo, diretor de estilo da Mr. Cat Foto: divulgação

A celebração

Luiz Gallo, que começou há 35 anos como vendedor em uma das lojas, é o atual diretor de estilo, que comemora o aniversário dos 45 anos com ações que unem os sucessos passados e a relação com as várias gerações que curtem a Mr. Cat. A campanha “Por onde a vida te levou nesses 45 anos?” parte de relatos reais de clientes e amigos que acompanharam a renovação dos modelos emblemáticos.

“Quando comecei minha trajetória na Mr. Cat, como vendedor da loja do Shopping Rio Sul, um dos maiores sucessos era o College, um mocassim que conquistou homens e mulheres e se tornou um verdadeiro clássico da marca. É muito especial ver que, 35 anos depois, esse mesmo modelo está de volta, acompanhando uma tendência mundial e conquistando novamente os consumidores”, afirma Luiz Gallo.







O quiosque Quase Nove, onde acontece a celebração Foto: divulgação

O aniversário está em plena comemoração no quiosque Quase Nove, em Ipanema. Até dia 20 de novembro, está rolando a ação “Para quem faz parte da sua história”, que leva o público a escrever cartões para quem considera especial na vida. A Mr. Cat se encarrega de enviar a mensagem. Além desta oportunidade (provavelmente romântica) de se manifestar, os visitantes contam com experiências ligadas ao universo do conforto, mais brindes e surpresas.





Conquistar gerações

Mais do que revisitar produtos que marcaram sua história, a campanha celebra os laços construídos com os consumidores e as memórias compartilhadas entre pelo menos duas gerações, reforçando a proposta de seguir evoluindo sem perder as características da identidade. Este é o projeto para o Futuro, dar continuidade ao legado e alcançar a terceira geração com tecnologia, desenvolvimento de produtos e expansão da rede de lojas. Daqui a pouco, a Mr. Cat está nos 50 anos, conquistando mais consumidores em busca de conforto e novidade, sem perder a herança da qualidade.



A nova versão da espadrille Foto: divulgação















O jeito Mr. Cat da sandália Birkenstock Foto: divulgação

Quem não teve…

- Um sapatênis, calçado favorito dos cariocas, porque quebrava a formalidade do tradicional oxford;

- Uma espadrille de solado anabela, de preferência em tecido preto;

- Uma camisa polo que conquistava na hora da compra, pela variedade de cores maior que da própria Lacoste dos modelos originais;

- A sandália gladiadora, com tiras que subiam quase até os joelhos.

E os tênis? Mesmo sem ser uma produção sofisticada, especializada, eram calçados com bom senso, sem cadarços, solado confortável.

Mais as séries de sapatilhas, que substituíam a tortura dos saltos altos.