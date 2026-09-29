IESA RODRIGUES
Iracema e Icaraí
Publicado em 29/09/2026 às 12:28
Alterado em 29/09/2026 às 12:28
O que estas duas praias têm em comum? Além de serem brasileiras, Iracema em Fortaleza e Icaraí em Niterói, ambas estão se destacando no cenário dos lançamentos de moda. Em Iracema as tendas costumam receber o Dragão Fashion Festival; em Icaraí, nesta quinta edição do ID:RIO Festival, passaram as coleções de vários polos criativos do Rio de Janeiro.
Foram seis marcas e um coletivo, em três dias, de 18 a 20 de setembro. Como no Dragão, obedecendo à direção de Claudio Silveira, o evento combinou desfiles e shows musicais.
Estes foram os participantes que mostraram suas coleções, quase todas lembrando a importância da reciclagem, pelo upcycling ou pelo uso de materiais descartados, a inclusão, principalmente na moda praia, sem a exigência de corpos esguios. Resumo das coleções:
Almir França: mestre do upcycling, transformou uniformes da ENEL em roupas e acessórios.
Estilo delicado na coleção da Bolha Project foto: VT Filmes / divulgação
Bolha Project: criou dentro de seu ecossistema privativo a homenagem 'a pintora e bordadeira baiana Madalena Santos Reinbolt.
Fitas cassete antigas fazem parte da coleção de Denise Faertes foto: VT Filmes / divulgação
Denise Faertes: com a costura de fitas e galões, mais fitas de videocassete fez a bela coleção Alma e Corpo das Ruas do Rio.
A linha atlética e de academia da La Vie Sports foto: VT Filmes / divulgação
La Vie Sports: o estilo de academia e urbano. A atleta Fernanda Keller abriu o desfile.
OCA: Estilo com saberes ancestrais e indígenas.
A Gamboa foi o tema inclusivo da Rua dos Biquínis foto: VT Filmes / divulgação
Rua dos Biquínis de Cabo Frio: o coletivo da famosa rua da região dos Lagos, que apresentou o tema Gamboa, o mar que veste o Brasil
Um dos looks do coletivo da loja Opinião foto: VT Filmes / divulgação
Opinião: a multimarcas de Ipanema montou um coletivo de vários estilos.