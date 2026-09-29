Iracema e Icaraí

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Publicado em 29/09/2026 às 12:28

Alterado em 29/09/2026 às 12:28

Upcycling nas roupas dos trabalhadores da ENEL por Almir França foto: VT Filmes / divulgação

O que estas duas praias têm em comum? Além de serem brasileiras, Iracema em Fortaleza e Icaraí em Niterói, ambas estão se destacando no cenário dos lançamentos de moda. Em Iracema as tendas costumam receber o Dragão Fashion Festival; em Icaraí, nesta quinta edição do ID:RIO Festival, passaram as coleções de vários polos criativos do Rio de Janeiro.

Foram seis marcas e um coletivo, em três dias, de 18 a 20 de setembro. Como no Dragão, obedecendo à direção de Claudio Silveira, o evento combinou desfiles e shows musicais.

Estes foram os participantes que mostraram suas coleções, quase todas lembrando a importância da reciclagem, pelo upcycling ou pelo uso de materiais descartados, a inclusão, principalmente na moda praia, sem a exigência de corpos esguios. Resumo das coleções:

Almir França: mestre do upcycling, transformou uniformes da ENEL em roupas e acessórios.



Estilo delicado na coleção da Bolha Project foto: VT Filmes / divulgação

criou dentro de seu ecossistema privativo a homenagem 'a pintora e bordadeira baiana Madalena Santos Reinbolt.



Fitas cassete antigas fazem parte da coleção de Denise Faertes foto: VT Filmes / divulgação

com a costura de fitas e galões, mais fitas de videocassete fez a bela coleção Alma e Corpo das Ruas do Rio.



A linha atlética e de academia da La Vie Sports foto: VT Filmes / divulgação

o estilo de academia e urbano. A atleta Fernanda Keller abriu o desfile.



OCA: Estilo com saberes ancestrais e indígenas.



A Gamboa foi o tema inclusivo da Rua dos Biquínis foto: VT Filmes / divulgação

o coletivo da famosa rua da região dos Lagos, que apresentou o tema Gamboa, o mar que veste o Brasil



Um dos looks do coletivo da loja Opinião foto: VT Filmes / divulgação

a multimarcas de Ipanema montou um coletivo de vários estilos.