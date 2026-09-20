No Cais e na Zona Norte

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Publicado em 20/09/2026 às 10:31

Alterado em 20/09/2026 às 11:35

Valeu pegar chuva, engarrafar uma hora na Lagoa de Uber, esquecer de almoçar. Foi uma quarta-feira encantadora, em matéria de consumo de moda. E de encantos para esta cidade tão variada.

Franjas no cais

Bianca Gibbon é uma das corajosas empreendedoras que apresentam coleções no mínimo duas vezes por ano, levando a plateia para lugares que variam do teatro do Copacabana Palace até uma casa na Joatinga, ou um hotel em Santa Teresa.

O que importa é a proposta para vestir, e desta vez a inspiração veio de Paraty, a cidade na Costa Verde do Rio. A referência no lado artesanal foi o encanto: há longos brancos, frentes únicas, lindos bordados lembrando corais vermelhos em calças jeans, ou na túnica com barra assimétrica. Os listrados em tons de bege lembram as areias das praias da região.

O final foi improvisado, com as modelos, Bianca e a equipe de costureiras, bordadeiras e artesãs formando uma ciranda em torno do ipê com flores de papel crepom feitas por Ivan Campos.



Tons de areia lembram as praias de Paraty Foto: Ines Rozario



O bordado lembrando corais no jeans Foto: Ines Rozario



As franjas bem sucedidas e um detalhe do bordado Foto: Ines Rozario

Mas não terminou o comentário. Bianca Gibbon consegue um feito: faz vestidos e saias franjadas, convincentes! Se há um detalhe de roupa que em geral abomino, é franja. Pois as versões franjadas da Bianca me conquistaram. Cito dois looks: o vestido vermelho, perfeito para as festas do verão, e o tomara-que-caia com barra de franjas de ráfia.

Enfim, o local. Se em princípio parecia uma roubada ir para o Centro da cidade às 18h, com chuva, a impressão do complexo de restaurantes no prédio onde era o Touring Clube foi animadora. Um lugar bonito, com clientes reunidos em jantares, comprando croissants na pequena padaria, curtindo a vista das varandas. E um ótimo serviço de final de desfile, com pratinhos de massa e risoto que aqueceram o fim do evento.



Vitrine e fachada da H&M no Norteshopping Foto: Ines Rozario



Despertador alerta

Sim, porque a fila para entrar na H&M inaugurada no NorteShopping estava prevista para começar às seis da manhã de quinta-feira Para ter o privilégio de entrar e se encantar com os 1.800m² bem iluminados, divididos em seções feminina, masculina e infantil. Nas araras e prateleiras, o estilo fácil e sedutor da rede sueca, que consegue dar a cada loja uma personalidade diferente. Por exemplo, nesta há uma seção de moda praia para a garotada, perto dos cabides onde estão as peças de tule e brilhos da coleção da Hello Kitty. Logo na frente, aproveitando estes ares invernais no Rio, uma bancada com cardigãs que vão deixar as menininhas com look de princesa.

No feminino, a perdição começa nas camisetas secas, perfeitas, lembrando as americanas da The Row ou aquelas que a Hering fazia há algumas décadas. Preço: R$ 69,90. E segue pela ala de jeans de todas as modelagens, a partir de R$ 199,90. Paixão: a calça cinco bolsos branca, ainda sem preço na tarde da prévia para convidados. Saias longas estampadas, túnicas que cabem em todo mundo (sempre lembrando que a modelagem europeia é menor do que a nossa, convém provar as peças, se tiver paciência). Eu, como não tenho nenhuma, vou no instinto mesmo.



Nesta filial há espaço para a linha infantil Foto: Ines Rozario











Dourados e festivos para as festas de fim de ano, na H&M Foto: Ines Rozario





Fala Joaquim Pereira, gerente de País da H&M Brasil:

"O Rio de Janeiro é um mercado estratégico para a H&M, e a abertura da loja no NorteShopping amplia nossa presença na cidade e nos leva a uma nova região. Essa inauguração também dá continuidade ao nosso plano de expansão no Brasil, com novas lojas previstas para os próximos meses e a chegada ao Nordeste, alcançando três das cinco regiões brasileiras. Seguimos crescendo de forma consistente, sempre buscando estar mais próximos dos consumidores brasileiros e tornar a H&M cada vez mais acessível no país."

Há uma curadoria na seleção que vai para cada loja. Imagino a trabalheira em uma rede global que tem cerca de 4.400 lojas em quase 80 países. Claro que, por exemplo, a coleção respeita a sazonalidade de cada local: o que virá na coleção de inverno jamais será igual ao que será exposto nas lojas da Suécia.

A investida no Brasil é forte. Até o fim deste ano serão inauguradas mais 13 lojas, sendo que já estão abertas nove no estado de São Paulo, duas em Porto Alegre, duas aqui no Rio de Janeiro e está quase pronta a loja de dois andares em Fortaleza. Na América Latina, estão no Chile, Peru, Uruguai, Paraguai e em breve, na Argentina.

Para quem reclamou da rapidez com que acabaram as peças da linha assinada pela Stella McCartney, a explicação foi óbvia: aconteceu não só no mundo inteiro, como no e-commerce era uma coleção muito aguardada. A proximidade com a moda lançadora aumenta com a participação na semana de desfiles em Londres. O que tira a H&M da lista de meros vendedores de fast fashion ou de copiadores das grandes marcas. Parabéns para o Norteshopping.