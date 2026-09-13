Ideias de Nova York e novas belezas

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Publicado em 13/09/2026 às 12:10

Pesquisas são imprevisíveis. Nem se animem, a história está longe de eleições e políticas. É de moda, para variar, que falamos.

Antes de começarem as semanas de moda do hemisfério norte, foi feita uma pesquisa entre os leitores do meu site (iesarodrigues.com.br) para saber o interesse nos desfiles de cidades lançadoras.

O resultado: Paris, longe, na frente, em primeiro lugar. Depois, Milão; em terceiro, Londres. Por fim, Copenhague! E Nova York? Menor interesse!

Pelo menos nesta estação, que rola nesta semana, NY não merece tanta indiferença. Aliás, uma cidade com Michael Kors, Marc Jacobs, Ralph Lauren, Calvin Klein, Donna Karan e Tommy Hilfiger tem seu valor. Se o fato de serem coleções mais comerciais é um defeito, por que no fim das contas os americanos vendem tanto, quando chegam no e-commerce e nas vitrines?

Alguns pontos fortes

Já há tendências interessantes nos primeiros dias de NY:



O verde escuro no vestido com jeito vintage da Cult Gaia Foto: divulgação

Nas cores, além de brancos e beges claros, desponta um verde escuro, mais que o azeitona. Ainda não sei qual será o nome oficial, mas ficou muito bom na Cult Gaia, com um caminho entre o chemise e o vintage.



Cardigan bordado, com grandes colares, em Tory Burch Foto: divulgação

Nos artesanais, cada vez mais valorizados, encantam os cardigans bordados, bem ricos, para usar com calças cargo ou jeans. Este contraste vai mais além, pode ser complementado com sapatos de saltinho sabrina (3,5cm), na Tory Burch. Ou com sandálias de pescador, aquelas de tiras de couro, que aqui no Brasil já foram chamadas de franciscanas.

Moda praia, decididamente, não é com eles. As coleções mostram casacos em todos os comprimentos, peças grandes (as melhores, do Tommy Hilfiger). Talvez haja alguma novidade na semana de Beachwear de Miami, de 28 a 31 de maio de 2027. Antes disto, a moda praia brasileira já arrasou.







Pinturas à mão imitam plumas nos longos Foto: divulgação

Plumas e penas estão na moda. Na Alta Costura, são de verdade. No prêt-à-porter, são pintadas. Ficam bonitas e sem risco de exageros. Como na Tory Burch.



Muito bom o zebrado da Rachel Scott para Proenza Schouler Foto: divulgação

E duas voltas: o cós mais baixo nas calças e a estampa de animal (ou animal print, como quiserem), que na verdade não sai das coleções há pelo menos uma década. Bons exemplos em Proenza Schouler, marca favorita das it-girls do Upper East Side novaiorquino.



Nova versão do vestido preto, inspirado nos anos 1940/50, em Ralph Lauren Foto: divulgação



Decote quadrado, ou alças largas, nos pretinhos da Proenza Schouler Foto: divulgação

O eterno vestido preto vem com decotes mais quadrados ou em v, com lapelas, saias abaixo dos joelhos.



Por aqui, na beleza







Mais ameixa na linha Nativa SPA, do Boticário Foto: divulgação

Falando em pesquisa, fui saber o que era o tal PDRN, ingrediente mágico das marcas coreanas, como a Medicube, que está vendendo como água em locais como o Mercado Livre. Pois trata-se de fragmentos de esperma de salmão, que tem o DNA compatível com o humano. No início, era um alívio para peles queimadas. Agora, a promessa é deixar os poros fechadinhos, a pele mais clara. Procurando mais, soube que funcionários e pesquisadores massageiam os peixes vivos, para conseguir o esperma. Aí é que bateu a curiosidade: onde fica este tanque, para abastecer a quantidade de Medicube que está vendendo? Qual o tamanho da "fábrica"? Só sei que é impressionante o efeito do crème com o PDRN.

O Boticário traz uma novidade menos animalesca. Para comemorar os 20 anos da linha Nativa SPA, traz um reforço na Ameixa Intensa, em versão mais perfumada em diferentes produtos de cuidados pessoais. As escolhas vão desde os cremes desodorantes, até o sabonete em barra, passando pelo Body Splash, a colônia desodorante, o esfoliante açucarado corporal e o óleo Glorioso Corporal Perfumado.

Para celebrar o lançamento, O Boticário distribui em dobro uma miniatura do Creme desodorante da Nativa SPA Ameixa Intensa. Para ganhar, deve ser realizado um cadastro no aplicativo da marca e buscar o mimo na loja mais próxima. A ação vale até dia 20 de setembro.