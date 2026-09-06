Para os bebês desfilarem

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Publicado em 06/09/2026 às 10:41

Alterado em 06/09/2026 às 10:41

Os grandes nomes e grupos das grifes famosas continuam ampliando suas áreas de trabalho. Se a Louis Vuitton faz hotéis, Armani já fez cafés e a Gucci tem uma rede de restaurantes, são sinais de que há lugar para criação além de roupas e acessórios.

O exemplo mais recente é Stella McCartney. Juro que pensava que ela produziria uma linha de produtos veganos, já que os McCartneys sempre foram contra crueldade com animais, não comem carne, etc. Mas ela foi coerente com outro setor que preza muito: a família. Mãe de quatro crianças, Stella aproveitou todo o conhecimento e experiência na produção de bolsas e tecidos sustentáveis, e criou um carrinho de bebê, em parceria com a marca Bugaboo.

Seguindo suas características ecológicas, o carrinho tem a parte de tecido feita de poliéster reciclado de garrafas pet, tingido sem água, e as partes duras (rodinhas, alças, estrutura) de materiais biológicos e alumínio reciclado. São quatro modelos, desde o elegante Bugaboo Fox 5 Renew, até o Bugaboo Butterfly 2 Stella McCartney, ultracompacto, ideal para bebês viajantes, porque pode ir nas cabines dos aviões. Todos na mesma cor, um tom de couro natural. O Fox 5 Renew custará US$ 2.695, é o mais caro. Há diversas possibilidades de compra, incluindo uma experiência de 100 dias, com direito a pegar chuva e andar em terrenos irregulares.



Curiosidade: a campanha mostra a modelo Poppy deleVingne em um parque dividindo quitutes com o cavalinho Romeo Foto: reprodução



E vai a Poppy com o carrinho no vídeo de lançamento da novidade da Stella McCartney Foto: reprodução



Mamães interessadas neste belo carrinho com assinatura famosa devem se apressar nas encomendas, porque o lançamento está previsto para dia 15 de setembro. E é uma edição limitada! Para facilitar a compra, melhor ir direto na Macrobaby, a loja brasileira na Flórida, campeã em produtos para bebês com todas as assinaturas da moda.

Do noticiário

- Como era esperado, o grupo que unia Arezzo e Animale (digo assim porque são as marcas principais de cada grupo) já está separado. São duas mentalidades profissionais diferentes. De qualquer forma, é a nata da moda comercial brasileira. Exemplos como Maria Filó, Reserva, Farm ou Foxton merecem destaque em qualquer lugar do mundo da moda. Alexandre Birman, CEO da Arezzo e submarcas (a marca própria, a Schuster, AnaCapri) domina o grupo originalmente mineiro e lança coleções sensacionais. Mas grupo tem muito a ver com família. Quando se encontram nas festas e celebrações, sempre sai briga…

- Vai entender: pela primeira vez, em 18 anos (fundada em 2008), a marca Victoria Beckham deu lucro! E a coleção vista em março nem foi das mais lindas.

- Inevitável comentar sobre o cancelamento das homenagens ao John Galliano. Primeiro, por negar seu trabalho a uma geração que nunca viu um desfile Dior assinado por ele. Segundo, me desculpem, mas até pelos documentários que andam circulando nos canais de streaming, Gabrielle Chanel também aprontou muito, durante a ocupação de Paris pelos nazistas. E ninguém deixa de falar de seus produtos, nem de homenagear com livros, exposições e merecidos elogios.