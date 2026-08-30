Antes de vestir

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Publicado em 30/08/2026 às 11:53

Alterado em 30/08/2026 às 12:18

Assim como um desfile tem camarins, backstages, como quiserem chamar o local dos preparativos para a passarela, a moda também tem seus bastidores. Pode faltar glamour, vozes baixas, haver problemas financeiros, mas sem estas bases os cabides ficam vazios. De acordo com opiniões de especialistas e o que tem sido lançado em eventos, vamos a alguns destes fatores que enfrentam supostas crises nos varejos.



O lado hard

Pode ser para daqui a alguns meses. Ou um ano. Mas os resultados da Febratex 360º, realizada em Blumenau há duas semanas, mostram evidências de mudanças importantes. Segundo Yuko Suzuki, editora do <@Worldfashionrevista>, foi um dos salões mais importantes do ano. Durante quatro dias foram distribuídas mais de 87 mil credenciais, mais de três mil empresas de 72 países participaram dos 678 espaços distribuídos em 10 pavilhões. O conceito de circularidade esteve presente até na estrutura do salão, feito com uma tonelada de resíduos plásticos, 25 mil embalagens transformadas e seis mil garrafas pets recicladas. No mesmo local onde se realiza a famosa October Fest de Blumenau.



A Tajima apresentou as máquinas de bordar industriais (foto divulgação)

Em entrevistas a Yuko, sabe-se que a Lycra está investindo em tecidos que disfarçam manchas de suor e reduzem a aparência de manchas nas roupas. São os tecidos Coolmax Cloak FX, o Coolmax Ecomade e a Lycra Adaptive, que devem ser muito citados nas próximas coleções de moda praia, nas academias e mesmo no dia a dia. Como a matéria prima está nas fibras, os benefícios não se perdem com as lavagens.

Outra marca importante, a Letra, fundada em 1973. Está presente em 100 países, com seus equipamentos de corte destinados aos setores de moda, automotivo e moveleiro. Tudo resolvido na base da IA, Big Data, nuvem e Internet das coisas.

Já a Andrade é mais pesada: por ser responsável pela distribuição de máquinas industriais. Sabem para onde? Para marcas internacionais como a Sansei, Kansai, Brother, Singer, Adler, Japsew.



Eloisa Simão orienta nas estratégias do varejo de moda, por todo o país Foto: reprodução/Instagram

As lojas

A IA permite montar uma loja, produzir coleções e vender online. Sem que nada disto exista na realidade. Só o dinheiro gasto nestes golpes cada vez mais frequentes. Neste caso, vale acompanhar os cursos e postagens de <@Eloisa M Simão>, que explica uma das estratégias para evitar estes roubos. “Aí está a importância da loja física, atrelada às vendas online. A loja deve se transformar em local de experiências, de compartilhar a coleção. Não seria preciso oferecer descontos nem fazer promoções eternas. O bom atendimento e a boa coleção estão aumentando as vendas de marcas que sabem trabalhar estes fatores e vendem com preços cheios”.



Um exemplo de cápsula de moda, proposta por aplicativos como a Amazon e a Shein Foto: divulgação

Alternativas

Quem presta atenção nas publicidades nos celulares tem visto os tentadores pacotes de looks, chamados de cápsulas, criados por aplicativos como a Amazon ou a Shein. A “isca” é o preço, que fica em torno dos 100. Cem o quê? Às vezes, são dólares, outras vezes, são reais. Depois de uma pesquisa sobre as preferências e dados físicos da interessada, são sugeridos os conjuntos. São adequados, bonitos, modernos. Mas afinal, quanto custam? Quanto tempo demoram para chegar? Só indo até o final da postagem para saber. Quem tiver esta paciência, me conta depois.

E o lado do luxo? As grandes marcas se queixam das poucas vendas...nas lojas e no online. Ouviram falar de falência de algumas? É verdade que gigantes como a Saks e a Nordstrom andam problemáticas. Mas estas são varejos, abertos a um público mais preocupado com suas dívidas pessoais, seus boletos. Há uma estratégia antiga que voltou com sucesso: a marca de luxo monta um apartamento, aberto apenas para a clientela top. Como tantas vezes já fizeram enviando coleções completas para os hotéis ou endereços das princesas árabes. Agora, basta ter acesso a estes apartamentos luxuosos, escolher, provar e comprar seu lindo look.

O que se conclui de tantas estratégias? Que a roupa e acessórios continuam atraindo o consumo, desde que a velocidade das tecnologias e o bom atendimento agradem a quem investe no visual. Esta é uma proposta publicada pelo BTG Pactual.

Outra conclusão, esta muito importante, é a integração com supostos concorrentes. Além da nossa preciosa matéria-prima, distribuir maquinário para a China, por exemplo. Usar as mesmas máquinas para produzir em escala, sem desprezar a força do nosso talento artesanal, devidamente desenvolvido com design atual.

Parece desinteressante esta conversa toda? Pense nela quando passar pelas vitrines, pesquise as promoções digitais. Por mais que o conforto predomine sobre a beleza ou a novidade, a vestimenta ainda é uma expressão pessoal. Basta lembrar de quantas vezes temos ouvido falar em dress code. Ou seja, como se vestir para um evento, um lugar ou um horário. Tudo depende das máquinas, dos fios e das estratégias de venda.