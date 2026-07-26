Agosto com ética

...

Publicado em 26/07/2026 às 12:01

Alterado em 26/07/2026 às 12:02

Agosto começa bem: o Rio Ethical Fashion está integrado à Rio Innovation Week, um dos maiores eventos internacionais de inovação e tecnologia. O REF, como ficou conhecido, criado por Yamê Reis, chega à sexta edição, tratando do assunto muitas vezes esquecido no circuito produtor: a ética. Desde a sustentabilidade até o uso correto de processos: um exemplo que tem dado certo é a mudança nos tingimentos dos jeans e no trato dos curtumes.

O REF se transformou no fórum internacional da moda sustentável da América Latina, sempre com o compromisso de partir da ética, da inovação e da diversidade cultural para garantir o futuro da moda.

Nesta edição, entre os mais de três mil palestrantes da Rio Innovation Week, Yamê também traz uma agenda com nomes importantes no setor, falando sobre temas como comportamentos de consumo, manualidade na era da inteligência artificial, circularidade e ética nos negócios.



Yamê apresentando uma das edições do REF Foto: divulgação

Yamê responde a algumas perguntas:

1. Você tem ideia da proporção de marcas que investem atualmente nos conceitos sustentáveis e ecológicos?

É difícil mensurar numericamente, mas posso dizer que há um movimento crescente em busca de melhorar as práticas sustentáveis nos negócios de moda. Podemos perceber esse crescimento através do número de certificações, seja para embalagens ou mesmo para os negócios, como é o caso do Sistema B (n.r. Sistema B é uma certificação internacional que reconhece empresas que colocam impacto social e ambiental no centro da gestão)



Foto: reprodução

2. Na edição do ano passado, por exemplo, de onde eram aqueles looks expostos no auditório e nos corredores?

Na quinta edição do Rio Ethical Fashion expusemos no auditório do museu alguns looks de marcas pioneiras como Osklen, Ronald van der Kemp e Natural Cotton Color, trazendo materiais sustentáveis e métodos inovadores de desenvolvimento de produtos, como o upcycling.

3. O investimento na ética torna a roupa mais cara?

Os materiais sustentáveis são mais caros, pois são inovações, ainda sem escala industrial. Porém, existem estudos que mostram que o aumento de preços para o consumidor, devido a esses elementos, é em torno de 10 a 20% apenas, frente aos benefícios à saúde humana e às melhorias das práticas sociais.

A sexta edição do Rio Ethical Fashion tem o patrocínio do Sebrae e do Consulado dos Países Baixos e se realiza no Pier Mauá nos dias 05 e 06 de agosto, quarta e quinta-feira, dentro da programação do Rio Innovation Week (RIW), que vai de 04 a 07. Os ingressos estão à venda no

O Rio Ethical Fashion de 2025 realizado em outubro no Museu do Amanhã foi o melhor evento de moda de 2025.

******* . *******

Agenda dos painéis:



Dia 5 de agosto

11h - Manualidade na era da Inteligência Artificial

Rogério S., Lucas Leão, André Carvalhal, Hanna Inaiah.

Debate sobre o valor do fazer artesanal em um mundo cada vez mais automatizado.



12h - Artesanato, identidade criativa e inclusão produtiva

Roberto Meireles (ABPM), Raissa Colela (Cura), Marcia Kemp (Nannacay), Daniele Correa (Arpoarte).

Discussão sobre o papel do fazer artesanal na construção da moda autoral brasileira, conectando brasilidade, saberes ancestrais e inovação contemporânea.



13h - Consumo feminino na geração X

Marina Roale (Consumoteca), Thais Farage.

Mulheres entre 45 e 60 anos estão vivendo uma nova fase da vida. Este painel apresenta os principais achados de um estudo inédito que investiga como elas estão criando códigos de desejo, beleza, estilo e identidade.



14h - Comportamentos de consumo e a construção de uma nova sociedade

Fabio Monnerat, Iza Dezon, Carol Delgado, Bel Yunes (Animale).

O painel discute como as escolhas individuais e coletivas de consumo influenciam valores, economias e relações sociais.



15h - Como representar artisticamente alternativas para o sistema da moda?

Lilian Pacce, Iris Ruisch (State of Fashion), Hanayrá Negreiros.

Exploração de como a arte pode imaginar, narrar e dar forma a novos modelos de moda além do sistema dominante, abordando práticas sustentáveis.



16h - Desafios do luxo contemporâneo

Monica Pereira, Carlos Ferreirinha, Jorge Grimberg.

Como o luxo pode conciliar exclusividade, acesso e desejo com responsabilidade social.



17h30 - Desintoxicando a moda: Impactos e o futuro do sistema

Nina Braga, Luciana Brafmann (Time to Act), Fernanda Simon (Fashion Revolution).

Como escolhas de moda e estilo refletem valores individuais e coletivos, influenciando padrões de consumo e seus impactos sociais e ambientais.



18h30 - Materiais inovadores e o futuro sem couro bovino

Clarissa Magalhães (Biomattera), Taci Abreu (Riachuelo), Eduardo Filgueira (Nova Kaeru).

O painel explora alternativas ao couro de origem animal na moda e no calçado, como biomateriais, fibras vegetais, materiais laboratoriais e soluções recicladas.



Dia 6 de agosto

10h30 - Rio de Janeiro: Expressão do softpower brasileiro?

Yamê Reis, Amanda Mendonça (Sec. de Cultura RJ), Thomaz Azulay, Lenny Niemeyer.

O painel discute como o Rio de Janeiro pode projetar a cultura, criatividade, moda, música e estilo de vida do Brasil para o mundo, fortalecendo sua influência simbólica global por meio de eventos, narrativas culturais e inovação criativa.



11h30 - Imagem, memória e territórios

Yamê Reis, Gringo Cardia, Nidia Aranha.

O painel discute como referências culturais, saberes ancestrais e identidades brasileiras inspiram narrativas visuais e processos criativos na moda.



12h15 - Moda e arte - Comunidades criativas em diálogo

Amanda Mujica, Lilian Pacce, Fe Cortez.

O painel explora as fronteiras cada vez mais fluidas entre expressão artística e criação de moda, discutindo processos criativos, colaborações e narrativas culturais



13h - Negócios de moda para um futuro sustentável

Fernando Pimentel (Abit), Suelen Joner (Azzas2154), Oskar Metsavaht (Osklen).

O painel explora como marcas e empresas podem conciliar crescimento, inovação e impacto positivo, discutindo novos modelos de negócio



15h - Circularidade na moda: Desafios e oportunidades

Yamê Reis, Camila Zelezoglo (Abit), Bel Bleakini (Azzas 2154), Samara Merrighi.

O painel debate modelos de produção e consumo que prolongam o ciclo de vida dos produtos, reduzem desperdícios, estimulam reuso.



16h - Moda e esporte: Performance, estilo e propósito

Fabio Monnerat, Felipe Metsavaht (Osklen), Rafaela Pinah (Coolhunter Favela), Lucas Rodrigues (Kenner).

Moda e esporte fortalecem comunidades e inspiram transformações sociais.



18h - Autoria, Apropriação e ética na moda global

Marina Caruso (ELA- O Globo), Cris Lucchetti (Farm), Gabb, Felipe Veloso.

Um debate sobre autoria, identidade e autenticidade na construção de narrativas de moda contemporânea.