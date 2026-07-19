Embaixadores de estilo

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Publicado em 19/07/2026 às 08:09

Alterado em 19/07/2026 às 11:44

Em um seminário nos anos 1990 perguntei ao publicitário Nizan Guanaes o que ele faria como orientação na evolução de uma marca de moda. Sem pensar duas vezes, ele respondeu: “vestiria as celebridades dos tapetes vermelhos”. Na época, se referia à cerimônia do Oscar, nos Estados Unidos.

Ele mesmo, por mim considerado como uma celebridade pela visão futurista, acertou. O que as marcas importantes internacionais mais procuram atualmente são pessoas famosas para serem eleitas embaixadoras globais ou de determinadas regiões do planeta.



Sarah Jessica Parker com sapatos Manolo Blahnik Foto: divulgação



Este tipo de associação começou aos poucos. Quem não se lembra de Sarah Jessica Parker como a Carrie Bradshaw na série "Sex in the City"? Ela consagrou a marca de sapatos do espanhol Manolo Blahnik. Com as mudanças do século 21, a energia das redes sociais e da Internet, o consumo mudou de lugar. Comentava-se com ares de desprezo as filas de japonesas nas portas da loja Louis Vuitton em Paris, nestes novos tempos os olhos de marketing se abriram para o poder de compra dos orientais. E são eles que dominam o setor de embaixadores globais das marcas. Graças ao sucesso dos doramas coreanos, Park Bo-gum representa a Celine, marca de elite; Song Kang é embaixador global da espanhola Loewe e Lee Jun-ho exibe nos pulsos os caríssimos relógios da suíça Piaget. Dos chineses, o ator de sucesso é o Dylan Wang, ícone da Adidas, Louis Vuitton e até da Pepsi (só na China) e da Bose, dos equipamentos de áudio.

Entre as mulheres do K-pop, o destaque vai para a Lisa, do grupo BlackPink, que informalmente encheu as bolsas das adeptas de novidades com o Labubu. Dificuldades com o idioma coreano? Nenhuma: um exemplo foi a recomendação da Loewe ao Song Kang: “não precisa abrir a boca, falar nada. Só mostra bem a bolsa”.



Song Kang com a bolsa Loewe, Jun-ho com o relógio Piaget e Park Bo-gum de Celine Fotos: divulgação



Dylan Wang, embaixador global da Adidas e Lisa, do Blackpink com o Labubu Fotos: divulgação

Voltando aos Estados Unidos, passando pela Itália, temos Madonna, do alto de seus 67 anos, representando a Kiko, marca de maquiagem jovem, colorida e acessível. E o belo Jaafar Jackson, sobrinho de Michael e astro do filme sobre o tio, que acaba de ser o modelo da campanha da PoloRL, do americano Ralph Lauren, fotografado em Wimbledon.



Madonna, rainha da Kiko e Jaafar Jackson na campanha Ralph Lauren Fotos: divulgação



Gisele em lançamento de coleção da Vivara Foto: divulgação

As marcas brasileiras hesitam nesta estratégia. Podemos considerar Gisele Bündchen como um ícone da joalheria Vivara, já que estrelou várias campanhas. Ou a Fernandinha Torres com a Havaianas. Mas ainda não são motivos de declarações formais, festejos ou ações de marketing. Como dizia Roberto Levacov, CEO da marca de jeans Inega: "a brasileira, principalmente a carioca, se acha a própria marca. Ela veste o que quer. E influencia o mundo”.