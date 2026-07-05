Inverno branco

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Publicado em 05/07/2026 às 10:26

Alterado em 05/07/2026 às 10:54

Cor ainda é um ponto forte na escolha do que vestir. Desde que usar preto virou quase obrigatório a partir dos anos 1990, graças aos estilistas japoneses, e que o tom marsala dominou durante uns bons três anos depois de indicado pela Pantone como cor do ano em 2015, prestar atenção nas cores das roupas e acessórios voltou a ser importante.

Neste ano, graças às dificuldades no varejo, foi preciso sugerir mais de uma linha de colorido: há quem aposte nos tons terrosos e beges, justificando pela referência no natural, ecológico. E nos azuis celestes, símbolos angelicais e delicados em um mundo preocupado com a saúde mental.



Camisa Comfort, em popeline, da coleção Lenny Niemeyer / R$ 428 Foto: reprodução catálogo



Versão de calça e camisa da marca alemã Marco Polo Foto: reprodução catálogo



Cor de inverno?

Só que a moda dispensa justificativas, referências, e nem quer saber de saúde mental. E o branco chega como opção para o inverno! Pensei no lado prático: como as grandes redes internacionais estão crescendo globalmente, produziriam as mesmas coleções para todas as estações. Por exemplo, uma H&M está no Brasil: seria muito bom se pudesse vender as mesmas peças do verão do hemisfério norte no inverno do hemisfério sul. Evitaria vender sobras da Europa e Estados Unidos ou ter que adaptar a coleção de fim de ano, do zero grau do inverno do Norte aos 40 graus do hemisfério sul.



Dois modelos da H&M no hemisfério norte atualmente: em popeline e com ponto smock / 29,99 euros cada Foto: reprodução catálogo

Como toda consumidora seduzida pelas histórias que nos contam, começo a pensar que uma camisa branca não tem estação para ser vestida. E como é bonito um suéter trançado branco! Daí para achar que uma calça branca fica linda com um casaco preto, é um passo em direção à arara da loja.



Patricia Bonaldi, da PatBO indica a jaqueta Elis, da coleção deste inverno Foto: divulgação



Lenny Niemeyer de camisa branca Foto: divulgação

Também, como mulheres se vestem muito copiando o que vestem outras mulheres, vale lembrar de exemplos como Lenny Niemeyer, que costuma aparecer de belas camisas brancas. Ou a Patricia Bonaldi, da PatBO, que indica uma jaqueta branca como sua peça favorita nesta estação.



Modelo branco em desfile de Valentino Foto: divulgação

Um argumento é a definição do Valentino Garavani, que dizia que suas coleções sempre incluíam casacos brancos porque eram feitas para mulheres ricas, que podiam mandar as roupas para a tinturaria após cada uso.

Que bom que podemos nos sentir ricas, usando só uma camisa de popeline branca que não exige tanto. Só uma passadoria, se a usuária faz questão.

Já vestiu branco hoje?

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E mais: voyeurs da moda, atenção às agendas: nessa segunda-feira (6) começam os desfiles da Alta Costura. Temos que acordar cedo porque, devido ao calor na França, os horários foram modificados. Quem quiser assistir a Chanel, por exemplo, tem que estar a postos às cinco da manhã!