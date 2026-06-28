Homens mais leves

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Publicado em 28/06/2026 às 11:51

Alterado em 28/06/2026 às 12:23

A julgar pelas coleções desfiladas nestas semanas em Milão e Paris, os homens vão se vestir com mais leveza no ano que vem. Estas roupas desenhadas para o verão 2027 no hemisfério norte talvez já inspirem mudanças interessantes nos guarda-roupas dos brasileiros.

Escolham seus caminhos



As transparências de Dior, Dries van Noten, a perfeição de YSL e a alfaiataria destroy da Dior Fotos: divulgação

Transparências: esta é a linha mais difícil de seguir. Até os ternos estarão mais fluidos, feitos em gazes, linhos finos, sedas. Como visto em Giorgio Armani, assinado por Leo Dell´Orco, ou na alfaiataria de Dries van Noten, assinada por Julian Klauser - inspiração em L´Après-midi dún faune, de Mallarmé, que já foi ballet dançado por Nureyev. Esta leveza foi inventada por Giorgio Armani, nos anos 1970/1980, quando ele tirou o peso dos forros dos ternos tradicionais, trocando as lãs pelos linhos. mas em matéria de terno, Anthony Vaccarello arrasou na coleção Yves Saint Laurent com seus paletós longos, de três botões, as calças em tecidos moles, as cores neutras alternadas com fortes. Uma aula de elegância moderna...



Brilhos: esta é mais fácil. Basta ver que alguns atores e celebridades já vestem paletós com lapelas debruadas de brilho. Nos desfiles, além de canutilhos espalhados em algumas peças, há lenços de pescoço com bordados, autorizados pelo Jonathan Anderson na Dior.

Desgaste: será um verão de volta aos looks amassados, desbotados, como se estivessem expostos ao sol e aos ventos da temporada quente. Em Milão, Dolce & Gabbana mantiveram o prestígio do jeans, desta vez em versão mais requintada e luxuosa. Mais uma vez, a linha Armani, inspirada em um mercado mediterrâneo, também mostrou este lado que lembra conforto de férias.



Para se divertir, a linha Adidas do Rick Owens. Sinto informar que é um dos designers favoritos, hahaha Fotos: divulgação



Formas: neste tema é preciso um pouco de ousadia. Pelo menos para adotar o radicalismo do Rick Owens, que tanto fez tricôs ajustadíssimos nos corpos dos modelos como peças enormes. Na parceria com a Adidas, as calças são de cintura baixa e as jaquetas com as listras são infláveis. Segundo o texto informativo, é um conceito apocalíptico. Queriam o quê do Rick Owens?



Palmeiras, a estampa presente das coleções de Dries van Noten e na Louis Vuitton por Pharrell Williams Fotos: divulgação



Praia: esta é a cara do Brasil. Veio do conceito do Pharrell Williams para a Louis Vuitton. Ele lembrou de Virginia Beach, sua cidade natal na costa do estado de Virginia (USA), com quilômetros de praias. Daí que a coleção tem estampas de palmeiras, pingos de água, casacos com desenhos de lembranças, cartões postais. Mas atenção, senhores consumistas de grifes: Entre os complementos, há pranchas de surfe, skate e bicicletas com…o logo famoso da LV!



Estampas: os hibiscos tradicionais sumiram das propostas. Apareceram as palmeiras (que a Osklen já faz há muito tempo. E a produtora carioca Rita Moreno borda em vestidos e camisetas). Continuam as animal prints, em Dries van Noten. E o xadrez, tirado dos arquivos da Dior, em peças quase transparentes...