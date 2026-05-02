Vamos brincar offline

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Publicado em 02/05/2026 às 14:59

André Carvalhal, figura famosa no circuito da moda e design, se uniu à Papel Craft e criou a Clube Offline, uma coleção que pretende dar uma pausa no nosso mundo online.

Vamos esquecer das telas

A coleção é lúdica, inclui jogos até nos papéis de embrulho. E mais joguinhos clássicos, como o da Memória, com 25 pares coloridinhos; o dominó, também na base das cores, a bolsa que vira jogo de damas.



Dominó de cores, no lugar de pontinhos Foto: divulgação



Uma bolsa vira jogo de damas Foto: divulgação

Para quem curte escrever, há o Cartas para o Futuro, para guardar pensamentos, previsões e esperanças. Mais o álbum de fotos (para ver as fotos presas no celular ter que ligar, carregar, revirar o aplicativo) e o meu favorito, o Caderno da Criatividade, um território livre para desenhar, escrever, fazer listas, rascunhar cartas de amor.



Território livre para escrever, desenhar ou fazer listas, o Caderno da Criatividade Foto: divulgação



Em lugar do tradicional caça-palavras, um papel com Caça-desejos Foto: divulgação

Coquetel, revista de palavras cruzadas, criptogramas e caça-palavras, criou papéis de presente que são experiências: o Caça Desejos (um caça palavras) e o Cruzadão (palavras cruzadas gigante)

E os acessórios: a tote e o boné com inscrições como Clube Offline e Desonline. Ou a canga Puxa Conversa.

Os preços vão de R$ 90 (3 papéis de presente) a R$ 280 (os jogos)



André Carvalhal, de boné e sacola da coleção Clube Offline, para a Papel Craft Foto: divulgação

Não conhece o André Carvalhal? Este profissional multimídia se autodefine:

“Minha paixão é escrever e para mim é como se estivesse escrevendo o tempo todo: quando estou dando aula, palestras, entrevistas ou criando uma capa de livro ou coleção. Com texto ou imagem, meu negócio é contar histórias. Fiz primeiro publicidade, depois jornalismo, pós em marketing digital e especialização em design para sustentabilidade. Tem um pouco (ou muito) disso em tudo o que faço hoje."

E o que ainda falta criar ou estudar?

"Audiovisual e entretenimento. Ja tive algumas experiências na TV, apresentando programa no GNT e podcast com a National Geographic, mas tenho vontade de experimentar algo documental relacionado aos meus livros."