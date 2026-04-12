Nesta semana tem Rio Fashion Week

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Publicado em 12/04/2026 às 12:35

Alterado em 12/04/2026 às 12:44

Há uns dois anos, o prefeito Eduardo Paes pediu ao Conselho de Moda que organizasse um evento na cidade. Provavelmente o projeto demorou, porque a maioria das marcas ainda estava no impacto da pandemia (e quem já conseguiu superar 100%?)

Enfim, agora sai a Rio Fashion Week. Nos moldes do que Eloisa Simão fez com o Fashion Rio e o Fashion Business, mas com concepção paulista, da empresa IMM, responsável também pela São Paulo Fashion Week

Mais o apoio do SENAC RJ e da prefeitura.

O local será quase sempre um dos armazéns do Pier, com alguns desfiles externos. A começar pela abertura com a Osklen, no Palácio da Cidade, na rua São Clemente, e o grand finale, da Lenny, no Museu do Amanhã.

O Rio Fashion se realiza de 14 a 18 de abril, com desfiles à tarde, o último previsto para começar às 21h30.

Como chegar e sair

Ainda não há informação sobre o acesso ao Pier. Pode haver acordo com estacionamento, vans a partir da Cinelândia ou algum ponto na zona sul. Minha ideia, para quem vai de carro, é estacionar na rodoviária e, se não for muito perto, pegar um uber ou quem sabe um VLT. Sem carro, pode ir de metrô até à Cinelândia e pegar o VLT, se ainda estiver rodando. O ideal é que, na saída, houvesse fila de táxis. Preço? Da Gávea ao Pier, R$ 76 no Uber Black, próximo disto no Taxi Rio.

Para (quase) todos

Quem não tem credenciamento de imprensa ou nenhum convitinho, pode comprar o acesso ao evento pelo site da Eventim. Os ingressos variam de preço, conforme as regalias. Os mais baratos não dão acesso aos desfiles; outros garantem ver os desfiles da fila C. Os mais caros podem chegar aos R$ 2 mil. Já sei de pai generoso que comprou um destes, como presente de aniversário para a filha, que ama moda.

Esta é a agenda dos desfiles do Rio Fashion. Sem preconceitos, reúne grandes marcas famosas e estreantes nas plagas cariocas. A maioria será no Pier Mauá, com três externos.,



Dia 14, terça-feira



A simplicidade elegante no rodapé do convite Osklen Foto: reprodução

18h Osklen / Palácio da Cidade (rua São Clemente, em Botafogo) A vanguarda da criatividade sustentável. Seguido por coquetel, para quem não tem a ânsia de postar rápido.



Dia 15, quarta-feira

(Todos são no Pier)



14h30h: Aluf, faz collab com a Renner, mais de 120 mil seguidores. Vamos ver

18h: Normando, uma grife amazônica!

19h30: Salinas, a marca amada pelas gatas cariocas

21h: Piet+Pool, sucesso no masculino jovem urbano



Dia 16, quinta-feira



15h Patricia Vieira, mestra dos couros

18h: Hisha, a habilidade das bordadeiras mineiras

19h30: Handred, roupa masculina contemporânea

21h30: Blue Man, agora com o Thomaz Azulay como diretor de criação



Dia 17, sexta-feira



Angela Brito vem com bolsas da Pernambucana da Gema Foto: divulgação



Bolsa da coleção da Pernambucana da Gema Foto: divulgação

angolana, morou no Rio, bom gosto em alfaiataria. Alexandre Schnabl cuida dela, vai instalar um ateliê na cápsula do Senac RJconhecido do Minas Trend. Sofisticado



O bordado está presente no convite da Helô Rocha Foto: divulgação

19h30: Helô Rocha, autora próxima da Alta Costura, com coleções que enfatizam o artesanal

21h: Adidas, será a da Farm? Do Yohji? da Simone Rocha? Da Stella McCartney?

21h30: Misci / externo. Airon Martin tentou Medicina, Direito, mas a paixão é a criação de roupas e mobiliário



Dia 18, sábado



14h30: Argalji, arte e modelagem, peças experimentais

16h: Isabela Capeto, sempre uma alegria, com a filhota Chica!

18h30: Lucas Leão, opa, promete: é neto de alfaiates

20h: Dendezeiro, da Bahia, desfilam em São Paulo e agora baixam aqui no Rio. Bem-vindos



Depois do pôr-do-sol, a praia da Lenny Niemeyer Foto: divulgação

21h30: Lenny / Museu do Amanhã, a que revolucionou a moda praia. Quem disse que não pode luxo na areia?



Bianca Gibbon desfila na Barra Foto: divulgação

Entre os convidados do evento figura Alix Morabito, executiva da Lafayette, de Paris. E longe do Pier, no dia 15, fora do RFW, Bianca Gibbon desfila a coleção Poesia Concreta, na Cidade das Artes, na Barra. Com direito a comprinhas ali, na hora!