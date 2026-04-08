Vendo tudo vermelho

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Publicado em 08/04/2026 às 15:55

Alterado em 08/04/2026 às 16:03

Em meio à coleção em preto e branco de Tom Ford, destaque para o vermelho Foto reprodução da live

Esta visão está longe de ser de raiva: é a expressão dos criadores da moda para mostrar o efeito feminino e sensual desta cor. Nesta temporada de lançamentos ainda haveria uma referência à lembrança do Mestre Valentino Garavani. Ou uma opção para os tradicionais pretos, cinzas e marrons dos invernos.

Afinal, o vermelho já pintava as cavernas na era Paleolítica. Alguns milhares de anos depois, era a cor das nobrezas européias. Quem sabe se os generais de Roma e os elegantes de Veneza desistiriam de se exibir de vermelho, se soubessem que era feito de cochonilhas, meros insetinhos que chupam a seiva das plantas. Aliás, sempre me pergunto como descobriram que este bichinho (que até hoje acaba com as minhas plantas) era o ingrediente do vermelho.







Os longos, modelos ideais para esta cor vibrante. Da grife Chloe, Valentino por Alessandro Michele e look da Stella McCartney, com casaco longo sobre calça e blusa Fotos reprodução live

É nos modelos longos e suntuosos que o vermelho dá o seu melhor. E mais visto em grandes eventos, galas em salões onde se circula para se exibir. Raros nos tapetes vermelhos, porque perdem o realce. Valentino sabia tirar o máximo proveito, sem cair na vulgaridade.







Os vestidos em propostas diferentes: Vestido-casaco Chanel, em renda, de YSL e cheio de detalhes, em Louis Vuitton Fotos reprodução live

Os vestidos sempre serão mais fáceis de usar. Uma executiva de vermelho surpreende nas reuniões das empresas sisudas. Mas a proposta de Anthony Vaccarello em Saint Laurent é linda, em renda. Festiva, sem exagero.



Os vestidos em propostas diferentes: Vestido-casaco Chanel, em renda, de YSL e cheio de detalhes, em Louis Vuitton Fotos reprodução live

Reconheço que um vestido vermelho marca presença. A tendência é ficar nos olhando no armário, esperando a vez de sair do cabide, depois de alguns passeios. Para quem prefere algo mais versátil, mantendo a cor, há jaquetas, blusas e calças. Quem sabe, um batom, o Red Supreme da O Boticário, linha Make B