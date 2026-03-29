IESA RODRIGUES
Terno branco, no inverno, no verão
Publicado em 29/03/2026 às 10:30
Alterado em 29/03/2026 às 10:40
Talvez para os brasileiros pareça roupa de malandro ou do sedutor boto da Amazônia. Mas vale pensar na elegância do terno branco. Ou mesmo de um look, sem paletó.
Ou não vão dizer que o Wagner Moura estava o máximo, sambando na maior classe na campanha do cartão Elo? O look era da Osklen.
Elegantes sul-coreanos: Lee Dong-hae e Lee Jun-ho Foto: divulgação
E o Lee Jun-ho, o ator coreano considerado o top dos k-dramas, quando foi entrevistado pelo Danilo Gentili no Brasil e nas campanhas como embaixador global dos relógios Piaget. Detalhe: ele veste ternos brancos da Berluti ou Lemaire, pars enfatizar o luxo do ouro branco presente nos relógios. Ou o Dong-hae, do grupo Super Junior, que veste desde Levis até Louis Vuitton, e assina peças da Tempus Studio.
Cancelado, mas ídolo fashion: Timothée Chalamet, na noite do Oscar Foto: divulgação
E tem outro, este atualmente meio cancelado: o Timothée Chalamet, todo de branco da Givenchy, incluindo as botinas Chelsea, na platéia da premiação do Oscar? O fofo não tinha nada que comentar que ópera e balé eram velharias, ou coisa do gênero. Mesmo levianinho, Chalamet é um ícone fashion.
O argumento contra o branco pode ser a chegada do inverno, o que deve ser contrariado por uma sabedoria feminina: moda é moda, nada a ver com frio ou calor. Se sentir frio, veste uma camiseta por dentro, se sentir calor, tira o paletó depois de se exibir lindão de look completo;
Casal pela paz: John Lennon e Yoko Ono Foto reprodução do livro Yoko
O homem de branco tem um mito cheio de significado: John Lennon, casando com Yoko Ono, simbolizando a vontade de viver em um mundo em paz.
Brancos, ou quase brancos da Richards e Foxton Fotos reproduções/catálogo
Nesta semana achei exemplos na Foxton - blazer de linho R$ 649 - e na Richards - também de linho, blazer por R$ 2.290.