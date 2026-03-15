Acne Studios melhora; chuva, atraso e Cacay...

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Publicado em 15/03/2026 às 11:44

Alterado em 15/03/2026 às 11:53

Destaques na Acne Studios: as saias e o xadrez Foto: reprodução da 'live'

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Esta é a razão de assistir a tudo, se receber o convite ou o link da live: as surpresas acontecem. A marca dos suecos foi fraca no verão. E agora, quantos vestidos e saias cobiçáveis, com pregas soltas, diferentes.

Muito xadrez. Retratos feitos por estudantes de Arte printados em vestidos retos, ciclistas, usadas com botas de pelos (sintéticos) na barra.

Uma ousadia: os paletós só de um lado no styling do desfile. Nem investiram demais no jeans, que sempre foi a base da Acne Studios. No colorido, segue os colegas da semana: preto, branco, coral, verde e vermelho.

Que bom ter esta surpresa.

E mais: a Suécia é boa de moda. Tem a Acne e a H&M! / mais uma prova de que não podemos recusar nem um obscuro showroom, se der tempo. Conheci a Acne em 1996, no primeiro showroom em uma porta qualquer da rue de Rivoli. Junto com a amiga Silvia de Souza, curti o trabalho que no princípio era só jeans. Sabem aquele pessoal simpático liderado pelo Jonn Johansson, com olhar de gratidão porque jornalistas se interessaram pela coleção? Trinta anos depois, vejo a evolução da Acne Studios. E só na live eram mais de mil pessoas assistindo / o que é jaqueta Perfecto? Um modelo inventado pelos americanos, muito usado por motoqueiros

Chuva, atraso e Cacay



As estampas são destaques na coleção latina da Cacay Fotos: Ines Rozario

Apresentar uma coleção é tarefa complicada. É preciso pensar em vários detalhes, enumero alguns:

Consultar a previsão do tempo para ver se será possível produzir ao ar livre.

Se chover inesperadamente, ter um plano B. Ou adiar.

Prever lugar para fotógrafos.

Evitar que convidados circulem pelo entorno da passarela.

Modelos desfilando na chuva só tinha graça nos anos 1970, nos tempos dos geniais improvisos da Blu-blu.

Tentar alguma proteção para as câmeras dos fotógrafos. São equipamentos caros e importantes para documentar o evento. Um ombrelone, um lenço, que seja.

Tem coquetel? Sem discriminar convidados e demais participantes. Pelo menos uma água para quem espera pelo desfile. E para quem se esfalfou montando a produção.

Mostrar a coleção como convenção, com compradores vindos de outras cidades, pode ser bem feito. Um exemplo, os lançamentos do grupo Soma.

Enfim, se ficar difícil cumprir estes detalhes, por favor, não convoquem a imprensa profissional.



Decote nas costas, floral tropical e, de costas, a estampa psicodélica Fotos: Ines Rozario

Apesar de não cumprir estas questões, apesar da chuva, do atraso de duas horas (ok, já esperei três horas por um desfile do Ocimar Versolato na Opera Galliera), a coleção Alma Costeña, da Cacay, é muito bonita. Desde a simples alfaiataria de veste e bermuda de linho, que todas gostamos, até os estampados florais gigantes e um pouco de psicodelismo. Destaque para os vermelhos, em look com belo decote nas costas.