YSL por Vaccarello

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Publicado em 05/03/2026 às 23:37

Alterado em 05/03/2026 às 23:37

Variações da alfaiataria, atenção às calças mais largas e aos ombros marcantes Fotos: divulgação

Já joguei no Facebook um comentário aflito, urgente, depois de ver o desfile. Sabem como é, colegas jornalistas e adeptos fiéis da moda: TEM que contar tudo logo!

Graças à Caterina Bonetti, da assessoria brasileira, recebi rapidamente o conceito da coleção.

A base é a alfaiataria, de ombros retos, quase toda em preto. Um estilo inspirado no auge das semanas do final dos anos 1970 e começo dos 1980 (dei a sorte de começar a ir para Paris nesta época gloriosa, incentivada pelo amigo fotógrafo Márcio Madeira).



A renda em seus coloridos, incluindo o coral e o siena Fotos: divulgação

Mais do conceito: uma burguesa discreta e uma urbana vulnerável. Uma roupa que protege e conforta. Uma coleção Saint Laurent com o espírito da Maison, sem nostalgia.

As referências do Anthony Vaccarello são cult: Romy Schneider (que fez “Sissi” e “Max et les ferrailleurs” / “Sublime Renúncia”); o autor Tennessee Williams, e Gore Vidal.

Muito bom, o YSL visto pelo belga Anthony Vaccarello.