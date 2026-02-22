Carnaval segue e dita as tendências

...

Quem disse que Carnaval nada tem a ver com moda? Afinal, é tudo desfile. Para apreciar e se divertir, comparo o que foi visto nas coleções de Nova York com as alas da Sapucaí.



Alfaiataria: o inverno será a estação da volta aos blazers certos no corpo - a onda dos ombros pontudos não pegou. Este modelo é da Tory Burch.

Destaque para a beleza dos blazers bordados usados pelo apresentador Milton Cunha. Dignos da Alta Costura



Artesanal: Rachel Scott arrematou com franjas o vestido que criou para Proenza Schouler, marca reconhecida pelos detalhes artesanais.

Pelas ruas do Rio, na pausa dos blocos, um lindo vestido de crochê e macramê.



Branco: esteve presente em todas as coleções. Este fluido e delicado é do Jacquemus, atual queridinho da moda global.

E existe ala de baianas mais bonita do que as de branco? Aproveitaram ao máximo o apagar das luzes, não identifiquei a Escola.



Brilho: Sensual, sem perder a elegância, o estilo trabalhado nos cristais e bordados da PatBo

Total Swarovski, no pouco que havia no look da Sabrina Sato, na Unidos de Vila Isabel. E quem disse que ela facilitava a foto? Com celular, pela TV, o resultado foi este. Puro movimento.



Vermelho (foto abrindo a coluna): cor presente em todas as coleções novaiorquinas. Este exemplo é do Michael Kors. Do tipo que veste todas as idades e todos os tamanhos.

Difícil competir com a beleza da Juliana Paes, com este sorriso e as penas vermelhas, na campeã Viradouro



Xadrez: típico do inverno, ótimo com jeans, para todas as idades e sexos. Um bom exemplo, na Coach.

Outra foto difícil, pela euforia foliã, mostra um pedaço de fantasia no xadrez multicolorido. Um xadrez animado!



Estrelas: um detalhe fofo, que substitui as flores, tão frequentes na moda. Na Coach, elas brilhavam em fundo preto.

Mas na Sapucaí, elas cercavam as palas em volta do pescoço, na Grande Rio.