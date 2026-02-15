Semana de NY/PatBo

...

Publicado em 15/02/2026 às 08:57

Alterado em 15/02/2026 às 12:59

Patricia Bonaldi é mineira tradicional. Quer dizer, age devagar, sem muito alarde e surpreende com os resultados. É o quinto ano em que mostra a coleção de inverno em Nova York, dentro da agenda do CFDA (Council of Fashion Designers of America).

Desta vez a apresentação foi na sexta-feira, de um modo mais fechado, em um salão de hotel, com lugar para no máximo 100 convidados.



Uma série de longos estampados, bordados, típicos da designer mineira Foto: Junior Fernandes / divulgação

A coleção segue a história do verão, denominada Brazilian Bohemian, aproveitando esta volta aos anos 1970 que está no ar em todos os mood boards da moda e do design. Tudo a ver com seu trabalho, sempre muito feminino e com detalhes artesanais - o que significa o toque ou o acabamento de ateliê - em apenas 16 looks. Uma boa proposta, melhor do que as longas coleções que seus companheiros de semana estão apresentando.



Os curtos também seguem as artes de bordados e texturas contrastantes Foto: Junior Fernandes /divulgação

Dezesseis looks bastaram para exibir as misturas de materiais, os bordados em 3D e a variação de comprimentos. A PatBo domina os comprimentos longos, tanto aqueles com intenções de luxo e gala, como os perfeitos para o dia-a-dia urbano. Se fizer frio, joga uma alfaiataria por cima e pronto: quentinha e moderna.

Recentemente Patricia lançou a coleção de acessórios no Village Mall, no Rio de Janeiro. Em Nova York complementou a série de sapatos com saltos esculturais e as bolsas em formatos geométricos, uma parceria com a YAR. O styling ficou por conta do Leandro Porto.

E mais: Patricia Bonaldi é uma entrevistada lacônica. Acho que prefere que se confira a qualidade do trabalho / vale ver as propostas da YAR (@yar.atelier) / quem vive o circuito da moda sabe como é difícil participar das agendas oficiais das semanas do hemisfério norte. É preciso ter o perfil certo para cada cidade: comercial com bom marketing para Nova York; experimental para Londres; tradicional e surpreendente para Milão e ousado, criativo, autoral para Paris. As semanas orientais estão crescendo em importância, porque os jovens seguem para a Esmod, de Paris ou para a Bunka, no Japão. Junta o estudo com as tradições locais, e a moda ganha uma identidade reconhecida pelo mundo / Moodboard é um painel com referências inspiradoras para atividades criativas. O melhor que já vi foi em São Francisco, no ateliê da Levi's.