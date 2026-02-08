É claro: Carnaval!

...

Publicado em 08/02/2026 às 12:36

Quem veste fantasia? Os chiques que vão aos bailes tipo Vogue, os felizes convidados dos camarotes da Sapucaí e os que nem saem de casa, mas se postam nas redes, lindos e montados carnavalescamente.

Tanto marcas populares como icônicas, como a Osklen, estão sugerindo looks com brilhos e plumas. Está calor para tanta textura? Não importa: o suor faz parte da loucura.



Dois looks metalizados, da Renner e da Riachuelo Foto: divulgação



Estilos mais sexies: transparência da Santa Maria, na Carandaí; duas peças da Dressto e adereço de ombros da Renner Foto: divulgação



Da coleção Limitada da Osklen, em metalizado cobre Foto: divulgação



Para vestir e completar

A Osklen assina a coleção Carnaval Limited Edition, destacando o tênis Samba, todo holográfico, e mais uma vez a camiseta Samba. Para os camarotes, a Renner também propõe brilhos, nem que seja um top de paetês (e se tiver que usar o abadá? Que impasse…). A Caedu, marca de preços acessíveis, sem perder a originalidade, tem ideias para a família toda, incluindo uma camiseta de Batman para os foliões. A Carandaí mostra na loja do shopping Leblon uma seleção de nomes novos. Um exemplo, a Santa Maria, toda sexy, transparente, para corpos impecáveis como os das musas das Escolas. Estas estão seguindo a rotina pesada de musculação, massagem modeladora, drenagem linfática e a nutrição planejada.

Um endereço para ver, o hotel Pestana, onde Erica Rosa assina as fantasias da coleção Carioca da Gema, o Carnaval é Agora.



Para o ano inteiro: a bolsa da Santa Lolla, as joias da Life by Vivara e o tênis Samba, da Osklen Foto: divulgação



Uma camiseta de super-herói (esta, do Batman), com direito a capa, da Caedu e da Barbie, com glitter, da Riachuelo Foto: divulgação



Os acessórios completam as fantasias. Alguns, como a bolsa da Santa Lolla, serão usados durante o ano. Ou as joias da Life by Vivara, depois de exibidas nos bailes e camarotes. Para os blocos, basta conferir qual o arquinho de cabeça deste ano, nos camelôs.



Gente que brilha: Rihanna abre quiosque no Rio Sul; atriz Paola Frascari, com make de Luiz Moreno e cena da série de Carnaval da Sabrina Sato e Nicolas Prattes Foto: divulgação



A beleza

O brilho se estende à pele. A marca Quem disse Berenice sugere a base Tô no Glow (adorei o nome), por R$ 72,90, em 20 cores! O maquiador Luiz Moreno embelezou a atriz Paola Frascari, que está na novela Três Graças, com brilho e sombras azuis. E uma boa notícia, a Fenty Beauty, marca da cantora Rihanna, está com quiosque no shopping Rio Sul até dia 15 de fevereiro.



Fora da rua ou do Rio



Adorei: Priscilla Senna fantasiada de Pernambuco em Transe, para o Carnaval de Recife Foto: divulgação



Sabem onde a geração Z se diverte? No carnaval de Votuporanga, interior de São Paulo! Quem decifra esta gente?

Quem prefere passar ao largo dos irresistíveis batuques pode subir a serra gaúcha e participar da colheita nas vindimas ou apenas curtir os cardápios e os vinhos. Levem roupas versáteis para frio e calor, porque o verão existe lá também.

E os que planejam ligar o ar condicionado, pedir cerveja pelo iFood e se instalar em frente à TV? Além de varar a madrugada assistindo à transmissão das Escolas de Samba, pode conferir os carnavais da Sabrina Sato com o Nicolas Prattes, na série dela da Globoplay.

Só um detalhe: a estratégia caseira provoca menos suor, mas a ressaca da cerveja é igual a quem pula, samba e beija pelas ruas.