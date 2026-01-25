Homens desfilam em Milão e Paris

...

Publicado em 25/01/2026 às 09:17

Alterado em 25/01/2026 às 09:17

A coleção masculina costumava ser quase tímida, apresentava roupas - nem dava para chamar de looks - que fossem visões familiares, entendidas pelos senhores consumidores. Havia também as poucas ousadias do oposto, as eternas tentativas de reagir às tradições, propondo saias, rendas, bordados, frufrus.



Jonathan Anderson combinou punk e Poiret com as perucas de Guido Palau no masculino da Dior Foto: divulgação

Agora, a julgar pelas coleções vistas em Milão e Paris, virou um vale tudo. Nem sempre o importante é a vestimenta: Jonathan Anderson, atual designer da Dior, preferiu chamar atenção para as perucas assinadas pelo cabeleireiro Guido Palau, falou pouco da criação, mistura de Paul Poiret e tribos punks. Também na Comme des Garçons, Rei Kawakubo deu destaque às máscaras assinadas por Shin Murayama nas cabeças da coleção Black Hole (Buraco Negro).



O closet familiar de lembranças em versão contemporânea, na marca Zegna Foto: divulgação



O contraste do paletó justo e curto com as calças amplas, em Junya Watanabe Foto: Yannis Vlamos/divulgação

As tradições parecem preservadas na Zegna e até em Junya Watanabe, de onde sempre se espera algo mais surpreendente. Para Zegna, a coleção Family Closet é uma mistura de lembranças, de roupas usadas, com o toque contemporâneo. Passado e presente se encontram no jeito contemporâneo, transformando herança em identidade. Em Junya, a proposta é ir além de simplesmente vestir: ainda que tenha a Levis como parceira, o estilo inova na modelagem ajustada, nos tecidos com brilho. Nomes para anotar nos sapatos: os formais da Tricker's, os de couro, de Heinrich Dinkelacker e os tênis da New Balance.



O ator chinês Dylan Wang foi a atração do desfile da Louis Vuitton em Paris Foto: divulgação

Mas a palavra sobre as tradições é "parecem", porque mesmo as roupas mais reconhecíveis escondem novidades têxteis, capazes de tornar superados os casacos de cashmere antigos e as parkas forradas de pele. Um destes avanços tecnológicos está na Louis Vuitton, onde o diretor de criação Pharrell Williams pensou no caos climático, mas também investe na onda do momento: convocou o chinês Dylan Wang para ser a figura representativa da marca. Outro apocalíptico foi Rick Owens, que distorceu as referências militares para enfatizar o mundo cada vez mais violento.

Para quem, como eu, gosta das trilhas de desfiles, vale saber que a Comme des Garçons reviveu sucessos de Michel Polnareff - Goodbye Marilou e Love me, please love me, remixados por Ugo Nardini.



A Vila Romana revive o clássico mocassim loafer, em couro ou camurça Foto: divulgação

Aproveitando as semanas de desfiles masculinos, marcas nacionais e de beleza lançam novidades. Antonio Banderas, ator espanhol que faz sucesso com perfumaria, assina a Seduction Summerland, uma linha já para o verão. A Vila Romana renova o estilo dos mocassins loafers, em couro ou camurça, daquele estilo tem-que-ter. Preço no site: R$ 989,90. E Todd Snyder, designer de alfaiataria inspirada em Saville Row, simplesmente deu um toque fashion…em carros da Land Rover.

A moda masculina amplia seu alcance.