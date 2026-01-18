Os mares na bijuteria

...

Publicado em 18/01/2026 às 15:33

Alterado em 18/01/2026 às 15:40

Se existe um setor, além do jeans e da moda praia, em que o Brasil faz tendências de estilo, é o dos balangandãs. Desde a era das descobertas, somos conquistados por espelhinhos e colares. Nem passaram muitos anos até começamos a usar a criatividade inata para inventar nossas próprias bijuterias. Afinal, os cocares e adereços das tribos já eram bonitos.

Depois de algumas décadas acompanhando lançamentos nacionais e internacionais, se ainda existe uma vitrine capaz de me surpreender é a destes acessórios irresistíveis. A prova aconteceu nesta semana, na rotineira passagem pelo shopping da Gávea: no lugar da antiga papelaria estavam cordões coloridos, um deles com olhos gregos penduradinhos, um cavalo marinho como pingente, conchas.. Pronto: deixei de lado a discussão com o gerente do banco, esqueci de ver o preço dos mouses na loja em frente. Entrei e conversei com a Ana, vendedora, marketeira de mão cheia, garota simpática, que ama a loja e seus produtos. E contou a história:

Michele Coelho, mais conhecida como Mimi Coelho, criava as bijoux da Farm. A demanda cresceu tanto que virou a Lola, marca independente, sem deixar a Farm. Os preços ficam na faixa dos R$150. Nos despedimos com a promessa da Ana escrever para o meu site - ela é poeta! Só fui embora porque entrou uma multidão na pequena loja.



Colar com concha da coleção Mar Disponivel Foto: Instagram

Outra marca de balangandãs é a Morana. Uma gigante do ramo, fundada em 2002, com mais de 300 lojas no país, que nunca se acomodou nas peças básicas ou na pretensão a joias

A Fresh Vibes, nova coleção inspirada em referências marítimas e celestes, traz pérolas, conchas e elementos orgânicos, um frescor para este alto-verão.



Conchas e pérolas no alto-verão da Morana Foto: divulgação



Expressão da modelo, coerente com o calor, para mostrar as novidades do alto verão Foto: divulgação

Fala Nara Dutra, Head de Marketing e E-commerce da Morana:



"Fresh Vibes nasce como um convite para viver o verão com mais espontaneidade e conexão com o momento presente. Pensamos em uma coleção versátil, que dialoga com diferentes estilos e ocasiões, mas sempre com esse frescor e brilho que são a essência da estação e da Morana.”

E mais

A bijuteria tem história no Brasil. Por mim, começa com a Bijou Box, em uma casa em Ipanema, vizinha de quintal da Zuzu Angel. Ali Ethel Moura Costa inventava colares brincos e grinaldas originais

Depois, chegaram as notícias do trabalho da Rose Benedetti, de São Paulo.

Mais recente, a Claudia Duarte, capaz de transformar folhas em pingentes preciosos.

E a Fruto Proibido, apaixonante estilo que mistura miçangas pérolas, brinquedos e personagens.