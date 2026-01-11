Esporte e moda

Publicado em 11/01/2026 às 16:08

Hoje a história é esportiva, mas com muito estilo e bom marketing. Na verdade, a ação já aconteceu no universo da moda: basta lembrar quantas vezes o Armani vestiu seleções italianas, ou que até o Vasco recebeu looks novos assinados pela colunista Danuza Leão.

Agora é a vez do Liverpool FC, um dos times ingleses com torcida apaixonada. O americano Tommy Hilfiger, depois de coleções inspiradas em vários esportes, assumiu a criação de toda a roupagem dos jogadores e comissão técnica, incluindo o guarda-roupa sazonal, o denim atemporal além do casual New York, além de acessórios e coleções cápsulas com a marca do clube.



As cápsulas exclusivas unem o estilo preppy novaiorquino, típico da marca Hilfiger, ao espírito do estádio Anfield. Na campanha de lançamento figuram jogadores como o capitão Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Conor Bradley e Hugo Ekitike, assim como as estrelas do Liverpool FC Women, Gemma Bonner e Leanne Kiernan.

Fala Tommy Hilfiger:

“Durante toda a minha carreira, fui inspirado por ícones, histórias e uniformes do esporte”. “Sou atraído por equipes com uma herança profunda de fãs e por narrativas guiadas por valores. O Liverpool Football Club tem uma história incomparável moldada por seu povo — sua crença, resiliência e orgulho. Estou animado para trabalhar com os jogadores e com a equipe do clube que inspiram uma base global de fãs a sonhar por meio de sua busca incansável pela grandeza.”

E fala o capitão van Dijk:

“Nós, como jogadores, estamos empolgados para ver a colaboração ganhar vida, unindo moda, cultura e herança.”

Pelas primeiras notícias a roupa de campo dos Reds, como são conhecidos os jogadores, se mantém a mesma. A nova campanha explora um lado diferente dos dias de jogos e oferece mais uma conexão entre os torcedores e os representantes do clube.

A parceria foi anunciada com uma grande bandeira da Hilfiger estendida no gramado do Anfield. E a conexão é reforçada pela possibilidade dos torcedores adotarem o club dressing moderno.

O que é a Tommy Hilfiger

Uma das marcas internacionais favoritas dos brasileiros, a Tommy Hilfiger é uma das poucas a ter sucesso há décadas nas lojas brasileiras, como no Barrashopping. Fundada em 1985, combina um estilo clássico americano, colorido, com listras, inspiração em um lifestyle esportivo e requintado.

Já o Liverpool FC foi fundado em 1892.

Hilfiger costuma buscar referências fortes para as coleções. Já que a Coréia está na moda, em 2025 convocou o grupo Stray Kids e o ator Jung Hae In como ícones do estilo náutico preppy para 2026. Listras e cores combinam com os jeans, típicos do Hilfiger.