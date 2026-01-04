Estilo para o começo de vida a dois

Publicado em 04/01/2026 às 09:09

Alterado em 04/01/2026 às 11:45

O vestido varia de acordo com a noiva. Tanto pode ser este clássico branco como em um tom de azul! Foto: divulgação

A coluna abre o ano com o estilo de bons começos: moda de casamento!

Ana Aiube, empresária do setor de vestidos de noiva, atua em Campos dos Goytacazes e acaba de expandir o ateliê para atender à demanda por vestidos exclusivos. “Queremos que cada noiva viva uma experiência inesquecível desde o primeiro encontro com o vestido”, define Ana.

Em tempo: Campos dos Goytacazes já é conhecida como polo de criatividade e empreendedorismo.

As perguntinhas de sempre

Elas podem ser de sempre, mas mudam no mínimo a cada seis meses. Ana Aiube respondeu as dúvidas principais das noivas desta temporada:



Ana Aiube Foto: divulgação

1. Qual a cor do momento nos vestidos de noiva? (ainda é o off white?)

Ana: temos algumas opções:

Neutros sofisticados e naturais — Bege claro, off-white, champagne, nude e tons suaves próximos ao branco tradicional seguem em alta. Eles funcionam bem em casamentos clássicos ou minimalistas.

Tons inesperados e modernos — Há noivas apostando em tons como azul-pálido ou cinza, criando vestidos que fogem do óbvio e têm um ar contemporâneo e couture

2. O decote? Tem que ser tomara-caia, como era mania até antes da pandemia?



Alças fininhas, uma variante para o tomara-que-caia Foto: divulgação

Ana: o decote sem alças (strapless / tomara-que-caia) continua sendo uma opção clássica e procurada — especialmente em versões bem estruturadas, com bojo, corset e sustentação adequada.

Para noivas que querem destacar colo e ombros e/ou valorizar colares e véus, ele ainda é considerado elegante e atemporal.

Hoje, não há um único “padrão ideal” de decote para vestido de noiva. A escolha depende muito do estilo do casamento, do corpo da noiva, do clima do evento e da personalidade dela. O “tomara-que-caia” continua uma opção válida — especialmente se bem estruturado —, mas acompanhar as novas tendências de decote e modelagem também vale muito a pena.

3. Importante: como definir os looks da damas de honra?

Ana: definir os looks das damas de honra é uma das etapas mais importantes para a harmonia visual do casamento — e, claro, para garantir fotos impecáveis. Estas são as boas escolhas:

Clássico / tradicional: vestidos longos, cores neutras (champanhe, nude, rosé), tecidos mais estruturados.

Praia / campo: modelos leves, fluídos, estampas suaves, cores claras.

Moderno / urbano: cortes minimalistas, tons sóbrios ou vibrantes, caimentos limpos.

4. E o noivo, ainda tem que ser formal, nos casamentos mais sofisticados, sem ser beira de praia ou na serra

Ana: os noivos têm adotado um tom informal nos casamentos ao ar livre. Ternos em tons pastel, sem gravata e com tênis mostram essa versatilidade. Nas cerimônias sofisticadas predominam os trajes formais.

5. Você orienta nos buquês e grinaldas?

Ana: sim. Esses acessórios complementam o visual da noiva. Escolhas erradas nesses itens podem deixar o look comprometido

6. Ainda vale a cauda longa?

Ana: sim, a cauda longa continua super em alta nos vestidos de noiva, mas com algumas novas leituras e propostas bem atuais. Ela nunca saiu totalmente de cena, mas hoje aparece de formas mais modernas e práticas.

Uma grande tendência é a cauda removível. A noiva entra na cerimônia com impacto e depois remove a cauda para curtir a festa com conforto.