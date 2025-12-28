IESA RODRIGUES
Destaques da moda e eventos de 2025
Publicado em 28/12/2025 às 15:56
Alterado em 28/12/2025 às 16:11
E vamos lá na lista dos destaques do ano. Como sempre, começo escolhendo 10 e acabo selecionando mais alguns. Isto é bom, prova que temos eventos que valorizaram o ano.
Modelo de Bianca Gibbon no Copa Foto: Ines Rozario
1. Desfile da Bianca Gibbon no Copacabana Palace, uma coleção digna dos red carpets.
Ambiente com móveis da Lider na CasaCor RJ Foto: Ines Rozario
2. Ambientes da Lider no CasaCor RJ. Muito bom ter conhecido esta marca competente.
Peças em madeira do Estúdio Cachiné Foto: Iesa Rodrigues
3. Evento do grupo As Cariocas no clube Marimbás. Destaque para o trabalho em madeiras do Estúdio Cachiné, do Tomas Rocha.
Vestido de Isabela Capeto no showroom da Gávea Foto: Ines Rozario
4. Coleções no showroom da Isabela Capeto, no alto da Gávea.
5. Sapataria Constance no shopping da Gávea, pela variedade e ótimo atendimento.
6. Em Paris: desfiles Chanel, Rick Owens, St. Laurent e Yohji Yamamoto.
Desfile da marca Matières Fécales, em Paris Foto: divulgação
7. O mais surpreendente de Paris: desfile e coleção da marca Matières Fecales.
Um dos modelos da coleção africana de Hermes Inocêncio Foto: divulgação
8. Masculino: Hermes Inocêncio, que celebra 10 anos mantendo o estilo irreverente e tropical.
Sasha Meneghel agradecendo os aplausos no final do desfile Foto: divulgação
9. Surpresa: a Mondepars, marca assinada pela Sasha Meneghel. Nada a ver ser filha da querida Xuxa, é talento de moda mesmo.
Um dos modelos longos da coleção de Lenny Niemeyer Foto: Ines Rozario
10. Desfile da Lenny Niemeyer no belo Palácio Gustavo Capanema, ex-Ministério da Educação no RJ.
Vitrine com peças da marca DEZ pintadas por Patricia Secco, na Dona Coisa Foto: Ines Rozario
11. Nas multimarcas: os quimonos da Evelyn na Casa da Antônia e a série pintada por Patrícia Secco na Dona Coisa.
O ator coreano Lee Junho de terno em entrevista no Brasil Foto: divulgação
12. Gente: a elegância do ator Lee Junho, de terno branco na entrevista com Danilo Gentilli.
No Museu do Amanhã, lugar perfeito para um grande e vento, o Rio Ethical Fashion Foto: Iesa Rodrigues
13. O evento Rio Ethical Fashion alerta das possibilidades de salvar o planeta através da moda.