Escolha dos presentes

Publicado em 21/12/2025 às 10:59

Vamos à inevitável lista de sugestões de presentes de Natal. O sucesso das vendas on-line tem mais uma vantagem, além de poupar transporte, estacionamento e convívio com multidões e eventos do clima: os shoppings estão praticamente tranquilos! Pode haver alguma fila para pagamentos, mas as equipes estão bem treinadas, tentam acelerar dividindo quem paga com cartão, quem passa o pix. Pelo menos foi o que vi no Rio Sul, durante esta semana. Espaço lotado mesmo, só a praça de alimentação e uma pizzaria com fila grande, onde antes havia uma loja de…CDs! Lembram? Era uma animação, em frente a Viena. E agora, quem compra CD, se a música é ouvida no Spotify, no YouTube, no celular (a JB continua uma favorita)? Nem os novos computadores têm entrada para CDs e DVDs.

Espero facilitar as escolhas:

Masculinos

Clássico: camisa polo. Sem erro, da Richards (no e-commerce, agora, por R$ 198)

Íntimo: regata e cuecas assinadas. Calvin Klein lidera, desde a cena do filme "de volta para o Futuro”até a recente campanha com o ator Jeremy Allen White (atuou em Mandalorian)

Atlético: tênis Nike, Adidas ou Asics. New Balance também está com prestígio. Mas recomendo a Olympikus, nacional, que tem feito sucesso pelo mundo

Jovem: a infalível bermuda, para destruir nos blocos de Carnaval. A cargo é ideal, com espaço de bolsos para celular (gente, pra que levar celular para o bloco?), chaves e identidade. Tem tanto na Taco (R$ 159), na Reserva (R$ 339)

Difícil: que tal, um bom vinho? É neutro, ele pode passar adiante. Ou beber tudo, em boas companhias. Não fica bem pedir para abrir a garrafa na noite de Natal

Inusitado: um livro, sabendo quais as preferências de temas, personagens. É inusitado porque, vamos combinar, leitores de livro físico andam meio raros. Quem sabe, dar um Kindle? (R$ 640,77 na Magalu)



Plantas suculentas, verdadeiros pets vegetais, para a geração Z Foto: divulgação

Femininos

Clássico: um bom perfume. Pesquisem na Granado, Boticário (agora com uma linha de aroma café, pode agradar as executivas)

Íntimo: conjunto de lingerie. Presente sujeito a erros, pela dificuldade de saber o tamanho certo. Tem que ser beeem íntimo

Atlética: não faltam looks chics para a academia. Na moda, os conjuntos em preto e cinza. Mas a cor do momento, o branco 11-4201, faz bonito em meio aos aparelhos brutos das academias. Tênis é mais complicado, deve ser sujeito da troca. Além de funcional, há um lance de estilo nem sempre fácil de entender

Jovem: ah, esta geração Z dá trabalho. Tanto pode gostar de uma planta suculenta em um vaso fora dos padrões, como curtir um top de tricô feito a mão. Mais uma Papete ou Birkenstock para a coleção

Difícil: quem sabe, um skincare coreano? Mesmo as difíceis querem parecer jovens e por dentro das novidades

Inusitada: além de livro, uma assinatura de um streaming (Netflix, Disney+, Amazon Prime, Apple TV, depende do perfil da pessoa). Mais inusitada ainda, produtos de limpeza doméstica. Há quem curta um aspirador robô, uma Ninja Crispy (sei lá o que é isto, mas é muito cobiçada nos grupos de compras)



Funko do Harry Potter, para colecionadores Foto: divulgação

Por incrível que pareça, certas sugestões aparentemente infantis fazem mais sucesso com homens e mulheres adultos. A casa da Família Sylvester (vista no vídeo do Felipe Neto), um Funko - bonecos esquisitos, representando artistas ou personagens. Objetos de Star Wars ou Harry Potter. E para os mais pacientes, aquelas caixas de Lego com cinquenta mil peças.



Para adolescentes, uma assinatura de Webtoon. Ou um bom mangá Foto: divulgação

Crianças

Clássicos: para meninas, uma boneca estilo Corolle (é francesa, mas tem a equivalente Our Generation, americana, por aqui). Nunca um bebê reborn, por favor. Para meninos, bolas. De futebol, basquete, vôlei. Deixem o golfe para mais adiante

Íntimo: um vestido daqueles que a própria mãe jamais compraria, mas que a menina adoraria ter. Típico presente de tia, avó e madrinha. Para os meninos, idem. Quem sabe, ele ainda não veste calça comprida? Ou a camisa do time está pequena e desatualizada?

Atléticos: o tênis mais espalhafatoso, com luz, solado colorido. Umas aulas de algum esporte diferente, taekwondo, capoeira, dança k-pop. Sempre, acompanhado de um bom filtro solar

Jovem: quer dizer, bebês. Basta seguir as regras do bom senso: nada que possa ser engolido, provoque alergias, seja comida que ainda não estreou na rotina. Mas provoca alegria ganhar bonecos que possam ter a cabeça e os braços arrancados, mal foram desembrulhados. Vai entender.

Dificil: estes são exigentes. Procure saber quais os games que já joga. Pode ser uma assinatura de games on-line. Um PS5, console físico. Um kit para fazer pulseiras e brincos.

Inusitado: cada uma: crianças estão curtindo o Universo. Pode ser um telescópio de potência realista, não de mentirinha.

Inusitados: aqui reina o mistério de verdade. Conheço um menino de nove anos que aprende coreano por conta própria. Outro, de 12, que sabe o básico do japonês. Para este pessoal, que tal um lote de mangás? uma assinatura de Webtoons? Para as meninas, um quimono?



Shopping Inspire, em Incheon, perto do aeroporto de Seul Foto: divulgação

Claro que há presentes tradicionais, como trenzinhos elétricos (duram alguns dias de brincadeiras), pianinhos (os pais arrancam as pilhas, por causa do barulho interminável). E viagens com a família. Para Orlando, principalmente. Eu, como sou radical, gostaria de levar os netos para o shopping Inspire Mall, em Incheon, bairro do aeroporto de Seul, com projeções incríveis no teto.

Em último caso, uma caixa de bombons resolve. Se achar pouco a caixa de Garoto ou Nestlé (nada contra, quem não gosta de um Sonho de Valsa? Um Serenata de Amor?). Pode ser Ferrero Rocher, Lindt ou uma linda lata de biscoitos do quiosque Biscoitê.