Uma moda do Brasil

...

Publicado em 14/12/2025 às 09:55

Alterado em 14/12/2025 às 10:20

.

Temos estigmas que impedem um reconhecimento justo. Repito: o pessoal da Califórnia veio até o Rio para conferir a qualidade dos jeans da Gang. Até hoje o fio-dental da BumBum é copiado pela Europa, Ásia, África. Sem falar nas sandálias Havaianas, que aparecem com todas as marcas possíveis, sem o logo.

Mas certas marcas conseguem se infiltrar além-fronteiras, além da LATAM (como atualmente é denominada a América Latina, até isso vem do inglês Latin America). Já vi uma loja de esquina da Natura em Paris. Um quiosque cercado de clientes da Melissa, no shopping Westfield de Londres. A Boticário tem 60 lojas e um animado e-commerce em Portugal, revendas no Japão e, se pesquisar, deve ter a ótima linha de make até na Patagônia.

O mais impressionante: a Farm. Um sucesso que começou em 1997, com dois amigos investindo em bodies na Babilônia Feira Hype. Estampas que, até então, eram pouco usadas no Rio. Vestidos longos, em uma época de minissaias. Preços acessíveis, para vestir gente jovem, em início de carreira.

Em pouco tempo havia lojas em todos os shoppings, nas ruas, nas vendas on-line, sempre com campanhas divertidas, com temas brasileiros. Tucanos, bananas, abacaxis, paisagens do Rio, flores tropicais. Lembro que a entrada em São Paulo foi muito comemorada.

Quando anunciaram a entrada no mercado internacional, confesso que fiquei preocupada. Será que as novaiorquinas usariam as estampas de bananas? As francesas, tão discretas, sairiam espalhafatosas, estampadíssimas?

Aos poucos chegavam relatos de viajantes. "Vi a Farm na vitrine da Rinascente, em Milão. TODAS as vitrines!” “Tem gente copiando as estampas da Farm em Miami!” Até que recebi uma mensagem da amiga Silvia de Souza, comentando uma passada por Paris (ela mora no interior da França e cria gatos russos antialérgicos!). Entre várias fotos de vitrines, fez uma legenda especial. “Entrei no Bon Marché e achei o corner da Farm…”

O Bon Marché é um dos endereços do luxo de Paris. E a foto (acima) é deste mês.

Aqui e lá

Resta alguma dúvida deste sucesso internacional? Mais uma história: na semana passada chegou um convite para a Sample Sale, uma venda na Casa Farm, endereço que serve de loja, showroom, depósito na Lagoa, em Ipanema. No térreo, um Bibi Sucos (nota 5). Sample sale é a venda de peças que sobraram de estações anteriores. No salão lotado de araras cheias de tentações em tamanhos variados (nada do que escolhi tinha 44, que triste), cabides voavam, lembrando os tempos do voo dos bodies. E em um canto separado, coleções de casacos feitos para enfrentar invernos de zero e abaixo de zero graus. Poucas sobras de Portugal, França, Itália, Espanha, do mundo, enfim.







O salão da Sample Sale, em Ipanema Foto: Ines Rozario



Casacos para invernos abaixo de zero, com as estampas da Farm Foto: Ines Rozario



Sem alarde, sem marketing de logo exagerado, a dupla Marcello Bastos e Katia Barros manda muito bem com a Farm no mundo. Assim como a Melissa, a Natura, O Boticário, a Osklen, Havaianas. Sem trocas de direções criativas, participando de grupos coerentes, podemos assumir que existe uma moda criada no Brasil. Nada da mania de cobrar uma moda brasileira: ela é global.