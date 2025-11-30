Couros em novo endereço  

...

Publicado em 30/11/2025 às 10:16

Alterado em 30/11/2025 às 10:16

Os lançamentos continuam. Vale tudo, desde coleção de fim de ano, leilão em prol de ONGs e inaugurações de espaços. Um dos mais importantes neste caso é a abertura da quinta loja da Carol Rossato, desta vez no shopping Leblon, no dia 03 de dezembro, quarta-feira. Carol já está no Rio Design Barra, tem outra no Leblon e duas em Ipanema.



Da coleção Voyage, o tomara-que-caia em tom granada Foto: divulgação



Look de calça, em couro cor de cedro Foto: divulgação

Um pouco de história

Em 2007 Carol estreou no Fashion Rio, impressionando com sua coleção em couro, diferente de outras marcas. Na moda, começou aos 17 anos, estudou no Brasil e na Fashion Career College, em San Diego (California). Atualmente são mais de 25 anos de marca, unindo foco artesanal e processos que reduzem desperdícios e aproveitamento de materiais. Em 2018 perdeu seu marido, o jornalista Guilherme van der Laars, no acidente do avião que levava o time da Chapecoense. Superando a tragédia pelo trabalho, se consagrou como marca de luxo no setor de couro.



O estilo clássico contemporâneo, de shorts e jaqueta Foto: divulgação

A nova loja

O espaço foi concebido sob a direção da arquiteta Valentina Falk. A loja de 90 m2 tem paredes de couro iluminadas, cubos forrados de couro, tapete personalizado e provador em cor mostarda. Fala Carol:

““O Leblon foi onde abri a primeira loja levando o nome da marca, e cinco anos depois, poder inaugurar a quinta loja nesse shopping tão icônico é a realização de um sonho para mim.”



Vestido tratado, em tom caramelo Foto: divulgação





E a coleção

Para o verão o jeito livre e sofisticado está na coleção Voyage. Em tons quentes, como cedro, cáqui, granada e caramelo, com destaque para os acabamentos artesanais: trançados manuais, rendas e richelieu, coerente com o estilo que combina estas vertentes handmade com as formas contemporâneas.

Portanto, a agenda desta semana traz a Carol em novo endereço, no shopping Leblon. Vale ver e celebrar o belo trabalho em couro.

Nossos couros

Se nos anos 1980 Claude Montana impressionava pelos desfiles em que exibia jaquetas e casacos de ombros em Paris e a grife francesa Jitrois continua investindo em camurças e pelicas, a moda brasileira mostra ainda mais criatividade no setor. Como Frankie Amaury, que revolucionou o conceito, levando os chamois (couro de cabrinhas do Nordeste) para as festas, em dourados e cores vivas. E o casal que liderou na alfaiataria, com a marca Pascale e Christian. Sem ser especializada, a Chemiserie, recém-inaugurada no Rio Design Barra, inclui saias e vestidos elegantes em couros finos, que parecem tecidos.

Mais a ícone Patricia Viera, inovadora, pesquisadora de técnicas, recortes e transformações de matérias. Como sempre, temos estilo e originalidade, qualidades imbatíveis da criação brasileira.