Aceita um café?

23/11/2025

23/11/2025

Os produtos de beleza e cosméticos continuam vendendo muito bem. Uma prova, a entrada da Louis Vuitton no setor com a Pat McGrath como diretora de arte, maquiadora dos saudosos desfiles de John Galliano para a Dior. Outros sinais de sucesso ficam claros com as compras e fusões. Como a americana Drunk Elephant, criada porque uma jovem não achava um produto que resolvesse seus problemas de acne e rosácea, e acabou ficando milionária depois de vender a marca para a japonesa Shiseido.



Drunk Elephant era americana, agora é da japonesa Shiseido Foto: reprodução

Outro sintoma de interesse do consumo é a procura pelos produtos coreanos. Quem ainda não assistiu a uma cena de dorama em que alguém (homem ou mulher) se preocupa com a visão dos poros aparentes? A marca Medicube é uma das mais procuradas para dar um jeito nestes buraquinhos quase invisíveis na pele. O One Day Exosoma Shot Serum (R$ 259) já está à venda no Brasil, representada pela Jini, encontrada na Época Cosméticos.



Sonho de consumo no universo do skincare, a coreana Medicube promete reduzir o aspecto dos poros Foto: reprodução



Também temos

Nossas marcas têm se expandido pelo mundo. Desde a Boticário, que começou em 1977 no Paraná, e a Natura, dona de uma vitrine hipnótica no shopping da Gávea, tal a quantidade de produtos. E as mais novas, como a Boca Rosa, uma história bem brasileira: a criadora, Bianca Andrade, morava na comunidade da Maré. Começou a fazer vídeos de maquiagem no YouTube com 16 anos. Em 2018 criou a Boca Rosa Beauty em parceria com a Payot e em 2023 começou o voo solo. Um dos sucessos é o Stick Cor Multifuncional, que serve de batom, blush e sombra, por R$ 56,90.



Bianca Andrade mostra seus produtos da Boca Rosa Foto: reprodução

Outra marca brasileira é a Lola Cosmetics, criada em 2011. Faz sucesso não só pela eficiência dos produtos veganos e por não usar animais como cobaias, mas também pelas embalagens coloridas e os títulos divertidos. Um exemplo, a linha Morte Súbita, hidratantes poderosos, criada em 2014. Ou o nome do tônico de crescimento: Rapunzel (lembram, da personagem que jogava as tranças para o namorado?). E o Basicão, shampoo para ser usado todos os dias, por todos os tipos de cabelo? Atualmente a Lola, que agrada tanto às suas loletes, como são conhecidas suas adeptas, está em cerca de 40 países. Uma loja? No shopping Rio Sul.



Um shampoo diário? É o Basicão, da Lola Cosmetics Foto: reprodução

E agora, a novidade

Vamos variar dos perfumes doces, cítricos, com cheiro de couro, de patchuli? Que tal o irresistível cheirinho de café? A proposta é da O Boticário, que está lançando a submarca Coffee Unique, que combina o calor da infusão do café arábica e a cremosidade do caramelo salgado. Os exigentes consumidores jovens são os alvos desta novidade que se encaixa como um perfume gourmand. A linha Coffee também é considerada perfumaria de casal, já que tem versões masculinas e femininas.

Paulo Roseiro, diretor-executivo de perfumaria, desodorantes e presentes do Grupo Boticário, define que a novidade evidencia a assinatura da submarca. “O método de extração proprietário carrega a assinatura olfativa de Coffee, a partir da infusão do grão de café arábica. Unique é uma nova interpretação da união de ingredientes. Materializamos fragrâncias que trazem calor, magnetismo e uma sensualidade sofisticada ao olfato e ressignificam o encontro”



Um perfume de café e caramelo em embalagens modernas, da O Boticário Foto: divulgação

Expresso ou Americano?

Brincadeira, este subtítulo. Só porque são duas versões da nova linha:

Coffee Man Unique, o masculino, é um fougère oriental que abre com notas vibrantes de bergamota, limão e pimenta-rosa; em seu corpo, destacam-se café e lavanda, no fundo reúne tâmara, suede, baunilha, caramelo salgado, cedro e âmbar.

O feminino Coffee Woman Unique é um floriental gourmand, que combina a leveza do limão, laranja, maçã vermelha e pimenta-rosa nas notas de saída; em seguida, revela um corpo com acorde de café, gerânio e bouquet de flores brancas; e no fundo, âmbar, cedro, cistus, caramelo salgado, fava tonka e patchouli. Vale admirar as novas embalagens.

As fragrâncias Coffee Unique estão disponíveis nos canais de venda oficiais da marca com desconto aplicado de 20%, até o dia 30 de novembro. Se preferir conversar com um revendedor (bom, né? Ter uma voz humana para fazer uma compra), usem o link.

Para quem gosta de comentar suas preferências com palavras que circulam no sofisticado universo do luxo, adotem o "gourmand” e o "foodie", que nos perfumes significam as notas que lembram alimentos ou bebidas.



O ator Song Kang em 'My Demon' Foto: divulgação

Juro que não forcei a entrada da Coréia do Sul neste texto: 90% das assinantes de streamings que exibem séries asiáticas querem saber dos produtos de beleza que fazem peles de porcelana. Aproveito para confirmar que Song Kang, o ator de "My Demon” (e mais "Navillera", "Clima de Amor", "Love Alarm", "Nevertheless”, "Sweet Home") é o embaixador asiático da marca espanhola Loewe, integrante do grupo LVMH. Olho na fila A, nos desfiles de março, em Paris.