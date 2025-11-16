Abrindo a agenda

...

Publicado em 16/11/2025 às 07:09

Alterado em 16/11/2025 às 13:32

A própria Condessa fotografou suas criações inspiradas na Amazônia, no azul esverdeado dos rios e na vitória-régia Fotos: divulgação

.

Uma fase variada, esta. Poderia escrever sobre o frenesi da Black Friday, sobre compras de Natal ou as repercussões dos movimentos ecológicos. Ou simplesmente avisar que o verão está sendo inaugurado, ainda com temperaturas tímidas à noite. Foi a pauta desta semana, que parece um diário, de tantos eventos. Vejam só:



Nas almofadas do MGallery do Hotel Santa Teresa, as estampas do verão da Dressto Fotos: Reginaldo Teixeira / divulgação

Estampas e paisagens

A marca DressTo abriu o verão sem desfile nem showroom: a apresentação das novas estampas foi em forma de almofadas e estofados no deck do MGallery, no hotel Santa Teresa. Os vinhos da vinícola La Grande Bellezza e a paisagem da cidade completaram o entardecer.



Óculos de grau e de sol da Chanel na Occhialeria e o biquíni preto da BumBum em Ipanema Fotos: divulgação

Em breve, a praia

E de novo vai o Rio, inovar a moda praia. Pelo menos se depender do Cidinho Pereira, que reabriu a BumBum em Ipanema. Mais uma vez, com o corte perfeito e mínimo dos biquínis. A cor da temporada? Preto! Com adereços nas laterais e alças.

Como complemento, para se exibir, é possível escolher um dos óculos de sol da Chanel que chegaram, segundo o diretor de marketing Caio Raposo, na Occhialeria. Destaque para os modelos estilo gatinho, que rejuvenescem! Os preços variam de R$3.900 a R$10 mil. Um agito animado no Village Mall, comandado pela host Nina Kauffmann.



SAPATOS - No Village Mall, os da Patricia Bonaldi... Fotos: Ines Rozario



...E da Coréia, vistos em Paris, os modelos da Finoacinque Fotos: reprodução Instagram



Da Barra e Paris

Também no Village Mall - que está arrasando com o mix, de Balenciaga e Saint Laurent a Renner -, a mineira Patricia Bonaldi mostrou que teremos flores nos pés no verão. Sandálias rasteiras (R$1.490) ou com saltos dourados ostentam flores de couro. Para grandes ocasiões, saltos estilizados, como nos sapatos Gal (R$2.490). Impressionante a coleção de longos no fundo da PatBo, a loja da Patricia. Um colorido e detalhes artesanais dignos das coleções que ela desfila na semana de Nova York.

No Tranoï, salão parisiense de moda, o fotógrafo Zeca Santos descobriu a Finoacinque, marca coreana de sapatos muito originais. Destaque para a série de bico quadrado, desde mocassins até sapatilhas. Vale conferir no Instagram <@finoacinque_official>



Lingerie erótica e agênero da Vorphik Fotos: divulgação



Ousadias

Difícil comparecer a todos os eventos. Mas há sempre a possibilidade de receber fotos das novidades. Na mesma tarde da PatBo o criador Vinny Garcia mostrou suas propostas de lingerie sem gênero na casa da artista plástica Patricia Secco. A marca é Vorphic e os produtos andam na faixa do erótico e arte contemporânea, graças ao ambiente com obras da anfitriã. Pode ser um tanto sexy demais à primeira vista, mas há muito valor nos cortes e recortes, nos jogos de transparência e tiras reveladoras.



Internacionais

Nossa peruana favorita, a Condessa Isabel de Mauleon de Bruyeres (fotos abrindo a coluna) também pensa no verão. A coleção da By Comtesse Isabel traz looks de algodão pima em tons rosados como as vitórias-régias ou em belo azul-turquesa tomam o lugar dos cobiçados ponchos de lã de vicunha. A parceria com a princesa Francisca de Orleans e Bragança continua nas estampas em animal print ou nas flores da Amazônia. Vale também conferir os ponchos, principalmente quem pretende viajar para o hemisfério norte até abril do ano que vem: está previsto um inverno forte. Nesta semana, Miami desceu aos dois graus, Orlando andou pelo zero! Imaginem Nova York e Chicago em janeiro…

A agenda vai continuar: já chegaram convites para o verão da Frankie Amaury, para a inauguração de um Berliner Café no Downtown, sem falar nas promoções ditas de Black Friday, que enchem os emails de notícias. Uma delas: para quem busca um trabalho rapidinho, a Amazon abriu 1.200 vagas temporárias para a Black Friday. No Brasil, são 36 mil empregos diretos e indiretos.