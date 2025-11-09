Joias e balangandãs

...

Publicado em 09/11/2025 às 11:02

Alterado em 09/11/2025 às 11:19

Uma fatia de torta custa em torno de R$ 40. O metrô está por R$ 7,90. Conforme o ponto de venda, um pacotinho de biscoitos chega aos R$ 12. Diante destes preços, vamos extrapolar e pensar em algo caro por natureza: joias! Elas agradam sempre, têm o valor relacionado com o ouro, portanto são o investimento mais seguro. E ainda salvam a pátria quando depositadas no penhor…

Como o Natal, data de presentes importantes, está próximo, as joalherias lançam suas novidades. Algumas, como a Monte Carlo, já aderiu à Black Friday, chegando a 50% de descontos em algumas peças. Um pingente de ouro e esmeralda, por exemplo, custa R$ 1.350. A linha Life by Vivara propõe uma linha de prata, destacando os modelos com algum detalhe, como as pulseiras com estrelinha, a partir de R$ 345.

Antonio Bernardo foi o pioneiro nas pulseiras de desejos, inspirado nas fitinhas do Bonfim, segundo contou em um post. Acaba de renovar a linha, com o nome New Wish, sempre com ponteiras de prata e pingentes variados. A pulseira, desde R$ 430 e cada pingente, a partir de R$ 100.



Um anel da coleção Encanto, da Francisca Basto e o Meteoro, em ouro e diamantes, da H. Ster Foto: divulgação





Francisca Basto também lançou suas jóias - seus modelos de pérolas são cobiçados por todas as idades -, com um nome perfeito: coleção Encanto. Já a H. Stern partiu para o Universo, com a coleção Meteoros. O nome diz tudo: são colares, anéis e brincos em ouro, parecendo pedaços do espaço caídos na Terra. Um anel de ouro e diamantes está por R$ 13.600.

Nos colares, uma sugestão rica e fofa, o colar de flores, em prata e dourado, por R$ 890.

Um detalhe a mais, para compensar os valores altos: tanto nos sites como nas lojas, há a possibilidade de parcelamento.



Colares em black Friday da Monte Carlo e as flores de prata da Katia Cohen Foto: divulgação

Nem ouro, nem prata



Dourado do Jalapão no colar da Claudia Duarte Foto: divulgação

Nada contra a bijuteria. Se até Gabrielle Chanel misturava jóias e bijuterias, quem somos nós para disfarçar a paixão por espelhos e balangandãs? Principalmente se há inovação e sofisticação da marca. Depois de décadas dedicadas ao jornalismo, como a colega Agnès B, que foi da revista Elle francesa, Claudia Duarte, ex-editora da revista Moda Brasil, entrou no ramo da bijuteria artesanal. São peças que provocam elogios, chamam a atenção e custam até menos de R$ 100, como é o caso do colar com fios do Jalapão e contas corais, por R$ 98!



Rafa Kalimann colaborou na criação das novidades da Morana e fotografou para a campanha Foto: divulgação







Peças delicadas ou maximalistas contrastam na coleção da Morana Foto: divulgação

Outra marca, a Morana. maior rede de acessórios da América Latina, com mais de 200 lojas no Brasil. Seguindo as tendências, lançam pérolas, grandes braceletes, maximalismos que contrastam com toques artesanais e detalhes delicados. Segundo Nara Dutra, do marketing da marca, “o extraordinário, para nós, está na liberdade de ser, no brilho único que cada mulher carrega, nas pequenas conquistas do dia a dia e na beleza de se reinventar com autenticidade”, afirma. O símbolo da nova série é a colaboração com Rafa Kalimann, beldade de reality shows e atriz.



Lu Fernandez, diretora do @balletaos60, aderindo ao colar assinado por Denise Faertes, da Fruto do Conde Foto: Instagram

Ainda há outra possibilidade, uma mistura de humor, artesanato e Arte. Como os colares da Denise Faertes, que alegram até o look mais sombrio. Valem grandes contas, entremeadas de bonecos, brinquedos, frutas, um colorido exuberante e divertido. Denise é autora também de roupas pintadas à mão, dignas de exposições de arte.

Os preços desta matéria foram pesquisados em 07 de novembro de 2025