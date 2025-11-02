O clima nas tendências

Publicado em 02/11/2025 às 10:10

Novembro promete ser o mês das boas intenções em relação ao clima. O evento principal é a COP 30, de 10 a 21 do mês, em Belém, portal da Amazônia.

O que tem a ver com a moda?

Primeiro, o tecido da Malwee, indústria têxtil de Jaraguá do Sul (Santa Catarina). É a malha com filtro CO2, capaz de transformar este gás nocivo em bicarbonato, como duas árvores adultas. Vale dizer que Stella McCartney usou o mesmo tipo de tecido na coleção de verão.



Em segundo lugar, a influência no visual. Na coleção da Cacay o verão é pura Amazônia, a começar pelo catálogo, produzido em Belém. Em linho, algodão, crepe e viscose, as peças azuis lembram as águas amazônicas, as estampas assinadas por Gabriela Coradesqui mostram o mercado Ver-o-peso, a bela Estação das Docas e a exuberância de Belém.



O clima também foi a preocupação acima da criação no Rio Ethical Fashion, dirigido por Yamê Reis, no dia 09 de outubro.



Mais adiante, para focar mais em algumas das nossas raízes: o criador Hermes Inocêncio pensou em um poderoso rei africano para lançar o estilo de verão no dia 13 de dezembro. Um bonitão que talvez esteja vestindo os looks é o Maximyliano, brasileiro há algum tempo em Nova York.