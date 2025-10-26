Agendas cheias

...

Publicado em 26/10/2025 às 10:23

Alterado em 26/10/2025 às 10:34

Morar Mais: vista da Barra com piscina e telão/living em tons neutros, por Alan Napoleão/recanto do spa, por Ana Furtado, Lorena Amorim e Fernanda Canto Fotos: Ines Rozario

As agendas estão fervendo na cidade. Pode ser a proximidade do fim do ano ou uma súbita vontade de consumir nem que seja um pacote de crackers de polvilho. O fato é que este mês vai de alta decoração com o CasaCor Rio, no Fashion Mall à volta da Bumbum, uma das grifes mais cariocas de moda praia.



Morar Mais: quarto em tons de vermelho, um tributo à mãe e à avó do Ariel Macamago Foto: Ines Rozario

Com vista para o mar

Os ambientes do Morar Mais estão aconchegantes, coerentes com as tendências do colorido neutro, trazendo uma ênfase no conforto e sugerindo a possibilidade de ter um spa em casa. São três andares com escadas, elevadores, mais um funicular que desce até o café e as opções de piscinas - uma delas, com o acréscimo de uma TV/telão. E a vista da casa na Joatinga? A visita no fim do dia, com o pôr do sol na Barra é um convite a ficar mais tempo no Morar Mais.



As Cariocas: bolsas de tressê de tricô e crochê da Deni Monteiro e de palhas franjadas ou tramadas, da Bisou Foto: divulgação



As Cariocas: serviços americanos da Amelie/peças em madeiras de podas de ipês e cedros, do Studio Cachine/utilidades em junco, da Helena Taunay/cortadores de pizza com acabamento em resina, da Tuca Home Foto: divulgação



As Cariocas: aromas da Pat Barreto/ papelaria da Lubi/sapatos em macramê da Via Fashion/os Crackers de polvilho Foto: divulgação

O encontro com o grupo As Cariocas revelou um varejo variado e chic. Os salões do clube Marimbás receberam mais de 40 expositores, a maioria com endereço nas redes sociais. Portanto, desconhecidos para muita gente, guardados como segredos entre as consumidoras fiéis. Em uma tarde vi trabalhos em madeiras, coleções de malha e tecido estampado, sandálias torcidas, cadernos artesanais fofos, bolsas de tressê de tricô, porta garrafa de Coca-cola, em junco, aromas em embalagens lindas, cortadores de pizza de luxo, jogos americanos que começaram a ser feitos durante a pandemia. Sem falar nos quitutes, os crackers de polvilho, as castanhas e os doces. Um defeito em As Cariocas: foi só uma tarde…

A Bumbum voltou a Ipanema, já se preparando para o verão. Em menos de um mês agitou a Visconde de Pirajá com uma festa de inauguração e um happy hour, no número 540, área da Aníbal de Mendonça.

Novembro já preenche a agenda com um workshop de bordado no Centro da cidade. Organizado pela Tetê Leal, deve reunir bordadeiras de várias técnicas. Workshop aberto a quem gosta de criar com agulhas e linhas coloridas. Um encontro que representa o objetivo de revitalizar culturalmente o Centro (Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica: rua Luis de Camões, 68/ Praça Tiradentes)



Esta foi a montagem do Korean Drama Festival neste ano otos divulgação

Como sou fã da Coreia do Sul, já estou com a agenda de 2026 esperando a data do Korean Drama Festival, que será em São Paulo. Para ter uma ideia da importância desta premiação acompanhem o k-drama Agência de celebridades, na Netflix.