Fora das passarelas

...

Publicado em 18/10/2025 às 08:48

Alterado em 18/10/2025 às 08:58



Nem sempre são os objetivos principais que chamam a atenção em um evento. Por exemplo, uma proposta gastronômica pode gerar mais comentários do que uma palestra. Ou uma locação impressionar mais do que uma série. Ou um desfile.

Pratos assinados

Aconteceu agora: o restaurante Grotta Cucina, em São Paulo, criou pratos tendo como referência o gosto de alguns estilistas. Além da comida, havia harmonização com os vinhos da vinícola La Grande Bellezza (de Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul). Estes menus da moda estarão no cardápio do Grotta até o fim de outubro. Vejam os "modelos", produzidos pelos chefs e sócios Daniel Ricciardi e Bruno Furlanetto em parceria com Alexandre Schnabl:



Lino Villaventura Foto: divulgação

Lino Villaventura: ele adora camarões. Daí, saiu o Mezze Rigate al Lino, com pimenta preta, gema caipira, pecorino, parmigiano reggiano e camarões. Mais o vinho laranja Mademoiselle Lili.



Amir Slama Foto: divulgação

Amir Slama: Uma bela burrata de tartare de atum com especiarias, maioneses de limone e sricacha e focaccia tostada. Também com o vinho laranja Mademoiselle Lili.

Gloria Coelho: ela é vegetariana, provocou o Mezze Rigate com molho pomodoro, San Marzano, fonduta de brie, miniburrata, azeite de manjericão e citrone de limonada. O vinho é um tinto Special Cuvée com blend de safras.



Ronaldo Fraga Foto: divulgação

Ronaldo Fraga: o genial mineiro motivou o spaghetti quadratti com azeite, alho, peperoncino, limone, parmigiano reggiano, molho de ostra e alici. Com o Special Cuvée.



João Pimenta Foto: divulgação

João Pimenta: outro vegetariano, que recebeu um gnocchi à la Pepe com creme de beterraba e cebola caramelizada, mousseline de queijo de cabra, crispy de alho poró e crema balsâmico. Mais o tinto Special Cuvée.



Dendezeiro Foto: divulgação

Dendezeiro: Hisan Silva e Pedro Batalha escolheram o Wellington Caprese com molho al pesto. Mais uma vez, o tinto Special Cuvée.

Próxima estação

Neste caso, a locação completou a coleção. Glória Coelho assinou mais uma bela seleção de inverno, vista dentro de sete vagões de trem saindo da estação Julio Prestes, de São Paulo. Em movimento durante 20 minutos, com o interior adaptado para haver uma plateia e espaço para as modelos passarem.

A coleção “O Futuro se constrói em movimento” marca os 50 anos da marca. Gloria sempre olhou para as novas tecnologias - como a IA, por exemplo -,e pensou no Futuro. Talvez por este olhar, suas roupas são atemporais, daqui a 20 anos estarão na moda. Depois destas duas décadas, será que ainda vestiremos roupas?

Uma locação divertida, para muita gente que talvez nunca tenha passado pelas roletas (perdão, em São Paulo é catraca). E um modo diferente para quem diariamente se aperta em vagões de trem ou metrô…