O novo universo Chanel

Publicado em 07/10/2025 às 22:11

Alterado em 07/10/2025 às 22:12

Matthieu Blazy estreou muito bem na Semana de Paris. Com a Botega Veneta e Kanye West no currículo, ele traduziu a Mademoiselle Chanel com uma atualização que resultou em coleção fácil de vestir.



O tailleur clássico na versão verão de 2026 Foto: reprodução

Da visão original, pegou a linha de tailleurs de tweed em preto e branco, os sapatos de biqueira escura, as simples e perfeitas blusas brancas. Pelo lado pessoal aumentou as listras nos looks, em padrões coloridos de preto, areia, vermelho e branco.



A bolsa 255, agora maior e sem o matelassê Foto: reprodução

O que é importante para quem pretende seguir o estilo deste universo: looks com cintos finos realçando a cintura baixa; saias transpassadas com vira double face e uma fileira de botões de um lado. Para as grandes ocasiões não faltam modelos suntuosos, em patchwork de plumas coloridas.

As bolsas mudam para modelos duplos, mas há variações da cobiçada 255, a matelasse com alça de corrente.



Longo vermelho, com brilho e fenda Foto: reprodução



O finale, com vestidão suntuoso, multicolorido Foto: reprodução



Matthieu Blazy, diretor de criação da grife Foto: reprodução

Depois deste longo show cercado de planetas, muita gente encerra a bem sucedida temporada de mais de 100 desfiles de Paris. Mas amanhã tem mais..