Terça, 30 de de 2025

Moda e Estilo

Por Iesa Rodrigues

IESA RODRIGUES

Saint Laurent visto por Vaccarello

Publicado em 30/09/2025 às 15:18

Alterado em 30/09/2025 às 15:18

Blusa de gola laço Foto: divulgação

Anthony Vaccarello deu outra versão das interpretações do mestre Saint Laurent. Se em março sugeria ternos para as mulheres, desta vez, para a primavera/verão, predomina uma feminilidade que lembra muito o estilo dos anos 1980.

Estes são os pontos principais:
1. Saias justas, próximas dos joelhos, com blusas de gola laço grande branca;

2. Sapatos altos, sling back. Isto é, de tirinha no calcanhar, bico fino;

3. longos em vasta cartela de cores, referência em camisolas e robes, cheios de babados contornando, mangas volumosas;


Mangas volumosas Foto: divulgação

4. Nenhuma calça;

5. óculos de hastes largas;

6. jaquetas de couro ou material similar;

7. Importante: brincos enormes, dourados, com pedras coloridas;


Brincos enormes Foto: divulgação

8. e o ambiente, o logo completo formado por hortênsias brancas.

