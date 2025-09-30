Saint Laurent visto por Vaccarello

...

Publicado em 30/09/2025 às 15:18

Alterado em 30/09/2025 às 15:18

Anthony Vaccarello deu outra versão das interpretações do mestre Saint Laurent. Se em março sugeria ternos para as mulheres, desta vez, para a primavera/verão, predomina uma feminilidade que lembra muito o estilo dos anos 1980.



Estes são os pontos principais:

1. Saias justas, próximas dos joelhos, com blusas de gola laço grande branca;

2. Sapatos altos, sling back. Isto é, de tirinha no calcanhar, bico fino;



3. longos em vasta cartela de cores, referência em camisolas e robes, cheios de babados contornando, mangas volumosas;





Mangas volumosas Foto: divulgação

4. Nenhuma calça;



5. óculos de hastes largas;



6. jaquetas de couro ou material similar;



7. Importante: brincos enormes, dourados, com pedras coloridas;





Brincos enormes Foto: divulgação

8. e o ambiente, o logo completo formado por hortênsias brancas.