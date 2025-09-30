IESA RODRIGUES
Saint Laurent visto por Vaccarello
Publicado em 30/09/2025 às 15:18
Alterado em 30/09/2025 às 15:18
Anthony Vaccarello deu outra versão das interpretações do mestre Saint Laurent. Se em março sugeria ternos para as mulheres, desta vez, para a primavera/verão, predomina uma feminilidade que lembra muito o estilo dos anos 1980.
Estes são os pontos principais:
1. Saias justas, próximas dos joelhos, com blusas de gola laço grande branca;
2. Sapatos altos, sling back. Isto é, de tirinha no calcanhar, bico fino;
3. longos em vasta cartela de cores, referência em camisolas e robes, cheios de babados contornando, mangas volumosas;
Mangas volumosas Foto: divulgação
4. Nenhuma calça;
5. óculos de hastes largas;
6. jaquetas de couro ou material similar;
7. Importante: brincos enormes, dourados, com pedras coloridas;
Brincos enormes Foto: divulgação
8. e o ambiente, o logo completo formado por hortênsias brancas.