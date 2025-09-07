Notícias e novidades

Publicado em 07/09/2025 às 11:44

Qual a diferença entre estas palavras do título? Na moda, há futuro, são as novidades. As notícias se referem aos lados pessoais, econômicos, os bastidores. Esta semana reuniu as duas versões de acontecimentos.

Notícia: Giorgio Armani

Giorgio Armani, ícone desde 1980 Foto: divulgação



Um dos criadores mais discretos na vida pessoal virou notícia ao nos deixar aos 91 anos. Depois do começo na Rinascente e na grife Cerruti, ficou famoso graças aos seguintes feitos:







Ricardo Tubbs e James Crockett, atores com figurino Armani, em Miami Vice Foto: divulgação

1- mudou o conceito da moda masculina. Criou ternos leves, de linho, sem forro, em lugar dos tradicionais de lã, oxford, microfibra. A fama veio com os figurinos da série Miami Vice e a frequente escolha de atores e atrizes nas cerimônias do Oscar.

2- assinou os uniformes de seleções italianas

3- abriu cafeterias e hotéis (em Milão e Dubai). Lançou perfumes, óculos.Tudo, padrão luxo

4- além de mestre na moda masculina, deslumbrou quando começou a participar da semana de Alta Costura em Paris, com as coleções femininas Armani Privé.

5- não pertenceu aos grupos como LVMH ou Kering. Foi símbolo da moda dos anos 1980, mas nunca deixou de ser um dos maiores criadores do circuito internacional

Novidade: Chemiserie na Barra



Simone Bastos, da Chemiserie Foto: Ines Rozario

Simone Bastos estava feliz com sua camisaria impecável, saída do mercado financeiro, escondida há 19 anos no shopping Millenium, um segredo entre as chics da Barra.



Simples e impecável: camisa de tricoline italiana e saia de chamois Foto: Ines Rozario

Até que o filho Tiago cresceu e convenceu a mãe a exibir seu trabalho em uma loja. Esta semana Simone e Tiago abriram a Chemiserie não só com belas roupas - desde camisetas por R$ 195 até looks de chamois por R$ 6 mil -, que encantam desde as duas vitrines, como pelo pequeno bufê de bolos de limão (feitos por ela), sanduíches e a descoberta dos queijos La Porta, de Belmiro Braga. E a decoração, detalhada com entusiasmo pela Simone. “Olha as luminárias da rua do Senado! A papeleira antiga! As paredes forradas de tecido! E esta porta também antiga, que mandei aumentar a altura, não é linda?” Sim, Simone, tudo lindo. As camisas brancas, de tricoline italiana, as saias com detalhes dourados, o vestido de couro tão fino que parece seda, as sandálias com saltos sensatos.



A modelo Paula de veludo de seda ao lado da DJ Marie Bouret Foto: Ines Rozario



Em frente à porta antiga, Paula com vestido de renda: uma noiva? Foto: Ines Rozario



Mais uma marca de prestígio com o jeito carioca de vestir. Ah:o colar-cinto de amazonita também foi design da Simone.



Bastidores

Assisto a desfiles desde os anos 1970, pelo Brasil e pelo mundo. O convite informa o horário, digamos 17h. Ninguém chega às 16h30, até porque em geral aconteceria outro desfile antes, nas semanas de moda. NUNCA vi um show começar na hora do convite. Os convidados chegam, procuram seus lugares, cumprimentam conhecidos e com otimismo o desfile pode começar em meia hora. Já esperei duas horas pelo Ocimar Versolato (valeu a pena), uma hora pela France Andrevie, porque a coleção não ficou pronta, foi cancelado. Desisti de esperar pela Forum, porque estava sendo gravada uma cena de novela.

Desta vez foi a surpresa da Cacay, pelo ineditismo. Saí da Barra, da Chemiserie, e segui pela Av. Ayrton Senna para a Praça Mauá, onde seria a apresentação. Como faço sempre, liguei às 17h15 para a assessoria para avisar que estava chegando (para garantir um lugarzinho). E o desfile tinha acabado! Não é um feito inédito? O histórico da marca inclui um atraso de umas três horas, em um desfile no Hotel Nacional.

E a agenda: a CasaCor Rio abre para visitação do público no dia 09, terça-feira, no Fashion Mall. Vai até dia 26 de outubro. Na pré-venda, ingressos a R$ 108, depois de aberta, R$ 120.