Duloren, 60 anos de ousadia e qualidade

...

Publicado em 30/08/2025 às 10:30

Alterado em 30/08/2025 às 10:30

Algumas marcas se distinguem por seus produtos. Outras, pelo endereço da loja, pelo styling do desfile. Ou pelo marketing. Este é o caso da Duloren, mais conhecida pelas campanhas publicitárias do que pela lingerie que produz na fábrica na baixada fluminense.

Sempre foi notícia, graças à ousadia do Rony Argalji, CEO e visionário. Agora a história é o aniversário de 60 anos da Duloren, que sempre focou em conforto e qualidade, além das sensualidades em rendas e fitinhas.

As 'convidadas'

A comemoração segue o estilo de sempre. Durante este mês foram resgatadas as publicidades mais polêmicas dos anos 1990. Celebridades como Dercy Gonçalves, Xuxa, Luiza Brunet, Miguel Falabella e Danielle Winits, estrelaram campanhas da marca. Os temas eram impactantes para a época, pelos temas como religião, aborto, etarismo, relação homoafetiva, transição de gênero. Ao mesmo tempo eram criados sucessos de vendas como o sutiã de ombreiras, hit dos anos 1980. A campanha atual celebra com modelos que marcam conceitos do etarismo e o feminismo, através da atuação nas redes sociais. O elenco conta desde a atriz e diretora Karla Tenório até a Miss Morgana, professora de burlesco. Bem humorada, a nova série apresenta os modelos da coleção de aniversário. Segundo Marianna Rodrigues, coordenadora de marketing da empresa, é uma confirmação do clássico slogan: “você não imagina do que uma Duloren é capaz". Aliás, para quem não sabe, o nome Duloren homenageia Sophia Loren, atriz italiana favorita do Marco Argalji, sócio fundador, junto com o irmão Rony. O que confirma a criatividade e bom gosto dos libaneses.



Thais Marques, stylist com elegância até de lingerie Foto: divulgação



Miss Morgana, professora de burlesco, demonstrando a sensualidade da Duloren Foto: divulgação

As calcinhas e sutiãs da Duloren estiveram presentes em muitas produções e reportagens do Jornal do Brasil. Uma das matérias foi produzida em Santiago do Chile, no mês de julho, na semana das primeiras neves. Três modelos fotografaram nas ruas da capital chilena, de lingerie fininha, rendadinha, mal cobertas por casacos de pele. Nem tivemos a idéia de um aquecimento com alguma bebida quentinha.

Outra matéria foi em um fim de tarde, o jornal fechando a edição. Quando chegou a notícia do incêndio na Duloren, uma corrida até Queimados (nome do bairro, nada a ver com fogo) para fotografar e documentar. Claro que poucas semanas depois saíam fotos de modelos nas ruínas, Rony não perderia esta oportunidade.

Estilo, qualidade, conforto, produtos para todas as idades e corpos são a realidade das histórias que a Duloren tem contado. Parabéns pelos 60 anos!