O luxo em conferência

...

Publicado em 03/08/2025 às 10:28

Alterado em 03/08/2025 às 10:36

.

Qual o assunto do momento, no setor do comércio? Primeiro, as taxas de 50%, que ameaçam principalmente as exportações da indústria de calçados. Em segundo lugar, o impasse da área considerada de luxo internacional e nacional.

100 discutem o Futuro

Agosto traz a discussão sobre o que pode ser feito para superar os percalços. De 12 a 15 de agosto, mais de 100 palestrantes vão expor propostas e contar experiências na segunda conferência Luxo Contemporâneo e Inovação, realizada por Deny Peres e Eduardo Santos, curadores do evento. Contam também com o movimento B.O.D.Y. comandado por Ju Ferraz, tratando da diversidade e poder femininos.

O que pode ser abordado, para renovar as esperanças de quem trabalha com vendas de moda?

Segundo Deny, sócia de Eduardo Santos na agência DP Branding, “cada vez mais o luxo contemporâneo é um reflexo do que acontece nos movimentos sociais. Não está relacionado com a escassez, tem mais relação com o sentimento em geral. Tem mais diversidade, inovação e sustentabilidade. Há uma cobrança das marcas antigas, que ainda agradam a quem compra pelo logo, pela ostentação, típico da geração 50+.”

E como compram as gerações seguintes?

“Eles querem se enxergar, buscam a diversidade de propostas, cada um em sua bolha”.

Entre os speakers (como Deny se refere aos que vão falar na conferência), haverá representantes de marcas como L'Oréal e Philippe Plein,o designer alemão mestre no lifestyle de ostentação. “É uma roupa de palco, quem veste se sente no patamar das celebridades”.



Modelos de Philippe Plein, a Hot Couture, estilo de celebridades Foto: Ines Rozario

E as semanas de moda, como ficam?

“O mercado de luxo está se adaptando. SPFW, por exemplo, está investindo em gente nova, se aproximando do conceito da Casa dos Criadores. As apresentações e as campanhas poderão ser diferentes, basta ver os posts da Dior, ou a estratégia da Louis Vuitton, desfilando na Ásia e Nova York, além de Paris, lançando perfumes com animação. São formatos descentralizados, mudanças onde o convidado não será apenas um espectador. De qualquer maneira, nada supera a experiência física.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Louis Vuitton (@louisvuitton)

A Louis Vuitton lança novos perfumes com técnica de animação (vídeo Instagram)

O luxo pode sobreviver ao poder de produção e logística dos chineses?

“Uma Temu ou Shopee não afetam esta classe de consumo. Os chineses massificam, quem quer o luxo procura o diferente, a inovação. E quem compra um casaco de marca de luxo não é para ficar quente. É para mostrar que é chic”

Teorias e práticas se confundem nesta ponta da pirâmide. A conferência pode sugerir e demonstrar como sobreviver neste novo mundo. Vai dar certo? Como a plateia vai participar dos lançamentos? Deny encerra bem o parágrafo de dúvidas.

“Acredito na inovação, na Arte, na vontade de ter uma peça vista em uma mídia social, no sustentável. Confesso que sou um pouco Poliana.”

A segunda edição da conferência Luxo Contemporâneo e Inovação se realizará de 12 a 15 de agosto no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. Ingressos neste link.