Milhões e bilhões

As notícias e conversas sobre as vendas da moda assustam quem acredita no valor e no talento das empresas. Ler que os grandes grupos internacionais estão em crise - menos 3% nas vendas da LVMH e menos 30% no segundo semestre de 2024 da Kering - o que derruba ações na Bolsa, surpreende e resulta em brechós aumentando os preços, aproveitando o desejo de quem quer ter marcas famosas no guarda-roupa.

Para animar um pouco, procuramos as notícias sobre o sucesso dos produtos de beleza coreanos, nos alegramos com a iniciativa do Caito Maia, dos óculos Chilli Beans, em apoiar o projeto da start-up Inclusiv-on, ficamos felizes com a realização de mais uma Semana da Casa dos Criadores e ansiosas pela chegada do Exagerado, maior outlet do país, no segundo semestre.

Móveis no mundo

Enfim, um evento no Rio de Janeiro traz esperanças de boas notícias. Em princípio era um convite para conferir o lançamento da linha de móveis da Ornare, uma das grandes marcas brasileiras, localizada em Cotia (SP), com endereços internacionais (14 lojas nos Estados Unidos, outras em Milão, Lisboa e Dubai). As surpresas começaram no endereço: alguns dos que me lêem devem lembrar do prédio onde funcionava a sede do Motel Clube Minas Gerais, uma associação em que os participantes se hospedavam em hotéis de poucas (ou nenhuma) estrelas. Bem no começo da Av. Niemeyer, final do Leblon, lugar onde se passa sem prestar atenção, no meio do engarrafamento. O retrofit transformou o prédio em comercial, com serviços impecáveis, desde a segurança na portaria, com direito à detestável foto de identificação, até toda a iluminação das áreas públicas e no caso do showroom da Ornare, uma varanda com vista para as praias de Ipanema e Leblon.



Armários de cozinha com portas em vidro Fotos: Ines Rozario

Quanto aos lançamentos da Ornare, há uma neutralidade de tons do creme-quase-branco aos tons de madeira. Acabamentos de portas em vidro ou fosco, com sete camadas de pintura. Gavetas com porta-jóias, cristaleiras - sim, cristaleiras combinam com estes tempos de mania de adegas -, As madeiras são MDF com lâminas naturais italianas. Nada exagerado, tudo eficiente. Um quiet luxury de móveis?



Cristaleira volta à moda, completando as adegas Foto: Ines Rozario



Além dos móveis, a casa







Jardins de Burle Marx recuperados no condomínio Ilha Pura Foto: divulgação



Além da Ornare e seus modulados, o coquetel incluía representantes do BTG Pactual. Porque a reunião tinha um motivo múltiplo: além dos móveis, era a apresentação do Ilha Pura, condomínio originalmente construído como Vila Olímpica, 34 torres, um jardim projetado pela equipe do Burle Marx, que passou por um período de Minha Casa Minha Vida. Um endereço próximo ao Riocentro, comprado em 2024 pelo BTG por R$220 milhões. Um choque: alguém comprando algo assim, em meio a esta situação econômica estranha?! Pois serão prédios com apartamentos de 177m2 e 220m2, com preços a partir de R$1.500 mil. Os maiores terão cozinhas e o banheiro master decorados com os móveis da Ornare.

Não conheço o local, só de passagem, na ida para o Riocentro. Mas fiquei curiosa para ver os apartamentos decorados por Rodrigo Jorge e Maurício Nóbrega e as fachadas do Celso Rayol e Fernando Costa, além dos jardins recuperados.



Armários de cozinha com portas em vidro Fotos: Ines Rozario



Há muito tempo não ouvia dados tão otimistas. Se tudo der certo, o BTG deve faturar cerca de R$4 bilhões, depois de concluir as obras de pelo menos mais 6 torres. Quanto à Ornare, atende com hora marcada neste endereço do Leblon, para garantir a escolha tranquila. Um toque de humor realista: aqui, você pode comprar a mesma estante do sheik árabe, que vai à loja de Dubai. Lembrando que os produtos atendem às exigências internacionais, inclusive as da Califórnia, o estado mais detalhista em matéria de critérios de qualidade.

Só ficou uma questão na cabeça: e as cinco torres ocupadas pelo Minha Casa Minha Vida? Segundo os representantes do empreendimento, os moradores vão usufruir dos benefícios das áreas públicas. Deverá ser uma ilha pura…e democrática.

Foi bom ouvir uma história destas, reunindo design, estilo de vida e beleza de paisagem. Vamos esperar notícias deste tipo do setor da moda.

Sobre a Inclusiv-on: é uma start-up que possibilita a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, criada por Amanda Brito Orleans e Fabiano Orleans, que entra em ação no dia 12 de agosto. Caito Maia, dono de rede Chilli Beans e integrante do júri do Shark Tank Brasil, aprovou o projeto da Inclusiv-on no programa.