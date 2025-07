Renovar o guarda-roupa

...

Publicado em 19/07/2025 às 10:08

Alterado em 19/07/2025 às 14:47

.

O que vestir agora? Vamos ceder às vitrines e às telas e comprar algo novo para os cabides pessoais? Sobram opções interessantes, que podem resolver probleminhas de dress code exigente ou de frenesi de consumo.

Por exemplo, passei pelas vitrines da Hering Basic e quase passei o pix: uma calça cargo bege, de malha! Com bolsinhos laterais, perfeitos! Fiz o que sempre faço quando passo pela livraria Janela, outra tentação da existência: me atirei na escada rolante e saí do shopping.

As marcas que atuam no Rio de Janeiro andam lançando e ao mesmo tempo liquidando peças de inverno. Uma nova estratégia nestes tempos corridos. Em todo caso, é bom para conferir as ofertas.

Elegância clássica

Heckel Verri é o mestre da elegância (quem disse que esta qualidade está fora de moda? Clássico é clássico). Para usar sem medo de errar, os longos de crepe, as sapatilhas versáteis, tipo dia e noite, as blusas com toque de seda. E agora, a mesma classe na jaqueta jeans. Os preços rondam os R$ 500, um longo plissado em belo tom canela, R$ 844



Estampa cinza do Heckel Verri e a delicada padrão paisley ou Liberty da Casual Street Foto: divulgação

Toque carioca

Outra vitrine hipnótica, a da Casual Street. Nesta semana estava com vestidos longos em estampa paisley, daqueles que passeiam tanto pelo supermercado com uma sandália Birkenstock ou com uma sandália de salto quadrado à noite. Os vestidos pretos (comprimento logo abaixo do joelho, mais ou menos) andam custando por volta de R$ 377, preço do site.



Estilo esportivo rico, da Sporty &Rich Foto: divulgação



Jeans chic Heckel Verri e a modelagem reta da Hering Fotos: divulgação



Alfaiataria informal da Hering Foto: divulgação

Um ou outro

A californiana Sporty & Rich encanta pelo jeito de sugerir uma programação de esporte nobre - tênis, golfe, equitação -, com roupas que circulam em Porsches e Ferraris. Um boné custa R$ 392; uma polo, R$ 873, um short, R$ 783. Tudo lindo, jovem, cool.

E aí, vem a nossa Hering, lá de Blumenau (a fábrica era próxima do meu colégio, o Sagrada Família). Além da irresistível cargo de malha, achei looks ótimos no site. As calças estão mais retas, a jeans tem cintura alta, os anos 1990 aparecem nos xadrezes. Uma virada de estilo que mantém a qualidade das queridas camisetas brancas. Uma raridade, uma marca de quase 150 anos renovando geral. Cabem as palavras do momento: ressignificando, branding, turnover.



O que vale renovar no guarda-roupa

Nada de jogar tudo fora, doar para o bazar da igreja ou torcer para vender no brechó amigo. O que pode ser feito é investir em alguns detalhes ou peças.

Por exemplo, legging é ótimo. Mas experimente uma calça mais reta, corte alfaiataria.

Camisetão, ótimo para a praia, como saída ou para dormir. Já faz tempo que a camiseta segue a linha do corpo e passa um pouco da cintura. Escolha estampas com significado, de preferência sem ocuparem toda a frente da roupa. Você não é outdoor.

Estampas estão em alta. Desde as tropicais da Farm (que levou seus pássaros e flores para o mundo todo), até as onças, zebras e tigres. Cobras ficam nos acessórios. E os poás, desde Dior até Carolina Herrera, eternos.

Cores: radical - ou vermelho, o tom canela do Heckel é bonito. Ou preto, eterno e seguro. Ou os marrons terrosos, achocolatados, naturais, anunciados como tons do ano.

Abrigo: a jaqueta jeans voltou forte. Os pufes continuam. Os blazers e paletós devem ter broches nas lapelas. Se pretendem a partir de fins de novembro ir para Nova York, Seul ou Dinamarca, não se acanhem: usem a parka mais quente que encontrar, com pelo por dentro do capuz e da gola. Pegar 15 graus negativos permite parecer 5 quilos mais gorda.

Falando nisto, ainda há marcas que na hora de criar só pensam em cliente jovem e magra. Victoria Beckham declarou isto, pode? Em pleno século 21, aquelas roupas lindas estão restritas a uma população até tamanho 42 (o esguio 42 europeu), no máximo. Vou acabar com uma caixa de Bis e correr para as calças largas.