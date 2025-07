Estampas nobres

...

Publicado em 06/07/2025 às 10:17

Alterado em 06/07/2025 às 10:33

.

As nobrezas se reúnem. Pelo menos na moda: a estilista peruana Isabel De Mauleón de Bruyères lançou a coleção de luxo "Entre dois oceanos", com estampas assinadas pela brasileira Maria Francisca de Orleans e Bragança, isto é, a condessa Isabel e a princesa Maria Francisca.

Além dos tecidos requintados, como a alpaca real e o algodão pima, mais a técnica da costura francesa, a coleção conta com a exclusiva estamparia inspirada em azulejaria. No colorido, desde o clássico azul até os tons do momento, os amarronzados, que aparecem em vestidos e conjuntos de pantalonas.



Estampas da coleção Entre dois oceanos, assinadas pela Princesa Maria Francisca de Orleans e Bragança Foto: divulgação



A "Entre dois oceanos" foi desfilada na Rhode Island Fashion Week, nos Estados Unidos. Durante a semana, Isabel se destacou com premiação pela obra na moda.



A Condessa Isabel com o prêmio, ao lado do filho Pierre, que administra a marca Foto: divulgação

Nova coleção, prêmio, parceria com princesa. A condessa vai além, ampliando o alcance de suas propostas. Em breve, abre o e-commerce com coleções mais casuais, incluindo malharia, camisetas e jeans. Será um estilo também visto no Brasil, na multimarcas Pinga. Onde, quem sabe, cheguem também as belas peças em alpaca, vicunha e o pima.







Tailleur da nova coleção de luxo, em tweed Foto: divulgação



O xadrez, tema do momento, em dois modelos Foto: divulgação