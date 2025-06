Masculinos, entre a Índia e as Havaianas

...

Publicado em 30/06/2025 às 14:33

Louis Vuitton, caminho das Índias

Pharrell sai do estilo street e aborda a alfaiataria. Em vez da tradicional inglesa, a inspiração foi na indiana. Nada de trajes típicos, nada de túnicas. As calças são mais soltas, os paletós, mais curtos. Tons de cinza e terrosos, muito rosa, inclusive nas bolsas de modelos clássicos ou na mochila. O desfile começou com orquestra ao vivo e depois completou com eletrônica. No elenco, destaque para o cabeludo ruivo, os negros e 60% no mínimo de asiáticos.

Pela plateia lotada conclui-se que: as coleções masculinas estão chamando muita atenção, por serem realistas. Em segundo lugar, talvez até o primeiro, nota-se a importância dada ao Pharrell Williams, pelo desenvolvimento de tecidos e estampas. Mais uma vez, rapidamente, aparece a palavra Tóquio em um look grafitado e algumas letras sul-coreanas nas costas de uma jaqueta.

O consumo do Oriente muda a moda.



David Catalan criou problemas com interferências artesanais portuguesas Foto: divulgação

Desejo é estilo

Anthony Vaccarello homenageia uma geração perdida de artistas (Eric Stanton, Ellis, o próprio Yves Saint Laurent), fala de um momento em que a fuga se torna elegância e o desejo, estilo. De um tempo vivido por YSL em que a beleza era um escudo contra o vazio. Vendo a coleção, é difícil descobrir estas intenções. Mas vale admirar e procurar a sensualidade sutil que paira nos casacos, jaquetas e ombros largos.



Cores escuras, peças metálicas e bordados no jardim do Miguel Vieira Foto: divulgação

Mas nem tudo é comercial e realista. Em Milão, houve propostas mais apelativas. Como a coleção Problems, do David Catalan, com interferências do artesanato rural português. Uma mistura do urbano com o streetwear. Só queria saber o por quê da coleção se chamar Problemas.



Pharrell Williams criou nas cores dos tingimentos indianos na alfaiataria Foto: divulgação

Jardim noturno

Já o português Miguel Vieira pensou em flores e cartela monocromática. Pérolas bordadas dão o sinal da intenção de luxo, peças em malha metálica traduzem uma rebeldia que contrasta com o rigor da coleção A Night in the Garden.



Conceito mais do que atual, pelo Simon Cracker Fotos: divulgação





Mais importante que a própria coleção é o conceito do Simone Botte, da marca Simon Cracker. Segundo o press release: em um mundo onde a incompetência reina suprema, somos todos experts em tudo, dependendo do assunto do dia (somos especialistas em Vaticano, virologistas, política internacional) e queremos que nossa opinião seja levada a sério nos debates das mídias sociais. “ Pronto, já deu o recado certo. A roupa, neste caso, é o de menos. Pode ser um tanto estranha, mas se encaixa no conceito do autor. Porque quem pensa assim, atualmente, é considerado estranho mesmo.



Bermuda cargo gigante contrasta com camisa comum Fotos: divulgação

Salvador da LVMH?

Recém-chegado à Dior, com poder de diretor criativo de toda a marca (Alta Costura, masculino, feminino, resort), o americano Jonathan Anderson, que fez sucesso na Loewe, está sendo considerado uma esperança para recuperar as vendas do grupo.

Esta coleção masculina ainda não diz a que veio. Um primeiro olhar até anima, vendo a enorme bermuda cargo rosa. Será a foto principal, talvez. Porque os outros looks revelam uma estratégia já adotada por John Gallliano: peças quase básicas em looks extravagantes. Vamos ver o que o sucessor da Grazia Chiuri apronta para a Alta Costura, em julho.

Panorama geral

O que pode acontecer, a julgar pela sempre difícil semana masculina:

O reforço do foco no Oriente. Mais da metade dos elencos de modelos é asiática. A fila A incluindo k-poppers e atores de k-dramas



Na Prada, shorts que parecem calcinhas Fotos: divulgação

Um esforço para manter pelo menos o nome da marca nas memórias do consumo. É a explicação possível para a Prada apresentar homens de shorts que parecem calcinhas. Nem Miuccia Prada nem o minimalista Raf Simons costumam sair do comercial deste jeito.



Matheus Hava, modelo brasileiro Fotos: divulgação

Para o Brasil, além de modelos como o belo Matheus Hava, ex-vendedor de sacolés, há Pedro Andrade e sua mulher, Paula Kim, que fazem parte da semana oficial.



Havaianas peludas completa alfaiataria de verão da Dolce &Gabbana Fotos: divulgação

E as nossas Havaianas desfilaram com a surpreendente alfaiataria veranil da dupla Dolce & Gabbana

Detalhes

Cores do verão masculino 2026: tons terrosos, areia, musgo (seco, em YSL), azul piscina ou turquesa, muito rosa e muito preto.

Trilha do Simon Cracker: Whispers - P.Machinery Beta Version - Propaganda - P.Machinery Radio Edit - Propaganda - You don’t own me - Klaus