Desfiles vistos de casa

Publicado em 14/06/2025 às 11:59

Alterado em 14/06/2025 às 15:28

Desde 1969 assisto a desfiles de moda. Na primeira fila, na última fila, em pé, sentada no chão. Em palácios, restaurantes, salas especialmente montadas, igrejas abandonadas, museus, até na rua, debaixo de chuva.

Hoje falo de dois desfiles que não vi pessoalmente, mas merecem o comentário.

No frio e na chuva - em casa

Uma proeza, definição exata para a coragem da Alessa Migani apresentar uma coleção no alto do Corcovado, aos pés do Cristo Redentor. Em uma das noites mais frias do ano, com a chuva nos intervalos da montagem, ameaças de cancelamento - quem sabe, seria melhor no sábado? Enfim, um lote de mais de 15 vans levou os convidados, o desfile aconteceu, incluindo o Padre Damasceno vestido com a batina com a figura do Cristo Redentor.



Batina com a figura do Cristo fez parte da coleção Foto José Cláudio/divulgação



Dois modelos: o look masculino e o feminino, com estampa das calçadas de Copacabana Foto: José Cláudio/divulgação



O esforço representou uma despedida da Alessa, que vai com a família - marido e os gêmeos Mia e Nino - para um ano de mudança para Paris.

“As crianças sempre pediam para ir junto, quando eu seguia para os salões na Europa. Agora, que estão maiores, com seis anos, vamos enfim! Vou pesquisar os colégios para decidir onde vamos morar. Queria ficar no 5eme arrondissement (Saint Germain) ou no 20 (Belleville), mas vai depender do colégio. E como é o ano do Brasil na França, vamos desfilar a coleção como um bloco na ponte próxima à Torre Eiffel, no dia 27 de setembro”

Não podia ser diferente, Alessa sempre surpreendeu com suas proezas. Esta mudança não interrompe a produção brasileira, Maricá é a mais nova inclusão como polo produtivo. Quanto à exportação, será uma continuação: durante as semanas de moda, já vi o movimento do espaço da Alessa nos salões de Paris (Tranoï, Next) e Madri (Feria de Madrid). Mas ela não pára por aí.

“É um movimento de Rio Fashion Show, quero levar os cariocaholics para o mundo. Em fevereiro vou levar as esculturas do nosso Carnaval para Veneza, e em setembro do ano que vem participamos de eventos em Milão e Roma.”

E os planos continuam:

“Queria fazer residência em uma marca de Paris, talvez a Chloé. Para aprender e trocar técnicas de bordado, estamparia e acabamentos”, torce.

Portanto, o desfile no frio e na chuva foi apenas um detalhe das ousadias da Alessa. Ainda vem muita notícia desta ex-publicitária que começou na moda criando calcinhas sexies e virou uma marca que pode se orgulhar de oferecer originalidade, reconhecida internacionalmente.

Digna da mãe

Entre as muitas tradições familiares, a dificuldade de superar a fama dos pais acontece no mundo inteiro. Filhos de atores famosos nem sempre têm talento, quem tem pai político perde em eleições. Se os pais são do show business, então, é melhor ficar quietinho, na sombra da estrela.



Alfaiataria feminina, com cintura marcada e basque longa e o drapeado jogado no terno Foto: divulgação

Este é apenas um dos méritos da Sasha Meneghel. Imaginava-se que a menina bonita seria uma mimadinha, brincando de filha de celebridade. Afinal, ter Xuxa como mãe, a apresentadora mais famosa do país, paixão de várias gerações, poderia ser um obstáculo a qualquer foco ou objetivo profissional sério.

E aí, há um ano, aparece a Sasha com a Mondepars, marca de moda que acerta desde o nome, junta “mundo” e “partes”, significando que somos todos globais. Fez um primeiro desfile, muito bom.



Alfaiataria masculina: a jaqueta cobre o terno e o sobretudo sobre camiseta e calça Foto: divulgação

E agora confirmou o talento, desfilando coleção masculina e feminina, alfaiataria impecável, com detalhes originais. No suntuoso cenário, as escadarias do Teatro Municipal de São Paulo contrastando com a sobriedade das roupas. Um estilo que deve superar a apatia do consumo de moda no varejo nacional.



Final do desfile nas escadarias do Municipal de São Paulo Foto: divulgação

E agora? Xuxa continua sendo uma paixão nacional, mas pode passar a ser conhecida como a mãe da Sasha, um novo talento criativo da nossa moda.