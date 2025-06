Quando setembro vier

...

Publicado em 07/06/2025 às 10:01

Alterado em 07/06/2025 às 10:01

Esperamos um segundo semestre que ajude a melhorar a economia. Estão se formando projetos interessantes e ambiciosos.

No Joá

Uma casa grande, com várias salas que abrigam a Wings, empresa de franquias gastronômicas, que vão do Bob´s ao Koni. Um consultor incansável, com currículo que vai de butique a loja de departamentos, passando por palestras e livros. Um empresário de moda, que antecipa faturamento de mais de R$ 1 bi neste ano. Uma empreendedora que descobriu que brechó e upcycling não são lendas urbanas. E uma profissional de marketing/vendas sem dormir, pensando no projeto.

Este é o resumo do grupo que organiza o TopFor, evento em setembro, no Jockey da Gávea, lançado na quinta-feira na casa Wings, no Joá.

O projeto pretende ter cerca de 50 marcas, divididas em moda de vestir e acessórios. Uma ala de gastronomia, com a participação de chefs famosos, dividida em 15 food trucks e 25 tendas. No lançamento, Marcello Bastos foi o convidado destaque. Como sócio de Kátia Barros na Farm, com 127 lojas no Brasil e 40 no exterior, um faturamento previsto em torno de R$ 3 bi, Marcello afirmou: !Não só a Farm terá uma loja incrível, como vou tentar trazer marcas do grupo” (torcemos pela Maria Filó, Foxton, Animale, enfim, o grupo Soma todo!).





Os organizadores do TopFor, da esq. para a dir.: Umberto Papera, Thais Loregian, Flavia Martorelli, Ana Carolina Mayworm, Luiz Antonio Secco Foto: Ines Rozario



Vamos aos organizadores:

Luiz Antonio Secco, consultor com passagens pela Company, Mesbla, livros editados, considerado a chave do TopFor. Animado, gosta de dançar, contar piadas sem sorrir, método aprendido em estada entre os ingleses.

Umberto Papera e Thais Loregian, casal e sócios na Wings, prometendo maravilhas na área gastronômica

Flavia Martorelli, de marketing e vendas, não recusa projeto. Ao mesmo tempo monta o elenco de marcas para o Exagerado, super atacadão no Riocentro e marca as reuniões para o Topfor. Detalhe: dois grandes eventos no mesmo mês, em setembro deste ano!

Ana Carolina Mayworm, sweet empreendedora que aprendeu o valor de um comércio second-hand na Irlanda, trouxe a ideia para Petrópolis (onde mora), montou um espaço de 4 mil m² no final da pandemia e viu no contador digital que atraiu cerca de 23 mil pessoas. Repetiu a ideia na Barra, no Ecobrechó Park, onde, por exemplo, a Zinzane vendeu em três dias o que vende nas lojas em um mês. “É um pouco do espírito de upcycling japonês, que reaproveita tecidos e peças antigas em estilos novos, por criadores novos”, contou, vestindo um blazer dos anos 1980. “Gosto de umas ombreirinhas”, justificou..



Marcello Bastos estudou a planta com Ana Carolina Foto: Ines Rozario

Enquanto a casa Wings abrigava o clima agradável de festa, sem discursos nem powerpoints, o som por conta da dupla Phileguga, cones de salgadinhos e pizzas do Corytus, de Petrópolis, os convidados se debruçavam sobre as plantas do Topfor. E vai ter mais: Andrea Musa, do polo gastronômico da zona sul do Rio apresentou Renata Curado, que será responsável por oficinas de cerâmica (já estou na fila). “Para desconectar um pouco, ligar o fio terra”, comentaram, rindo.



Andrea Musa, do polo gastronômico e Renata Curado, ceramista Foto: Ines Rozario

Uma noite promissora, realista, com gente disposta a agitar o varejo da moda e adjacências. Empenhados em esvaziar os estoques: algumas marcas estão com coleções paradas há dois anos…