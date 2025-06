Exagerado, no lugar da Black Friday

...

Publicado em 01/06/2025 às 11:12

Quem já está batalhando o visto e pensando nas malas para enfrentar a Black Friday nos Estados Unidos, pode pensar em uma opção menos trabalhosa. Pelo menos se mora no Rio de Janeiro ou São Paulo. Porque no segundo semestre teremos o Exagerado, maior varejo de descontos - até 80% nos preços - do Brasil.

É um evento parecido com o que a Casas Bahia fez há uns 20 anos, quando os consumidores saíam carregando televisões e geladeiras do Riocentro, porque os preços valiam a pena o aperto nos carros de família.

A história

Há 11 anos o outlet Exagerado foi idealizado por Victor de Castro, CEO da Alfaiataria de Ideias, em Vitória, no Espírito Santo. Onde aconteceu a edição deste ano, dos dias 14 ao 18 de maio, sempre com o objetivo de ser uma ponte entre a necessidade de girar o estoque dos lojistas e dar oportunidades de bons preços para os consumidores.

Flavia Martorelli, profissional com experiência em eventos como o Veste Rio, para o Senac, Sebrae, Firjan, se interessou em trazer para o Rio e começou as reuniões no ano passado.



Flavia Martorelli traz o outlet para o Riocentro Foto: Ines Rozario

“É como se fosse um shopping itinerante, com ofertas de todos os tipos, desde produtos de beleza a móveis, arte e muita moda”, antecipa Flavia, que aposta em todos os mercados, apesar de inicialmente o Exagerado ser pensado para o público C. Mas quem vai resistir, no mínimo, por curiosidade a conferir as promoções de tantos setores?

As datas

A edição em São Paulo deverá ser em setembro, no Rio, em novembro. Serão quatro dias, de 14 a 16 de novembro. Quem tiver carteirinha VIP poderá entrar no Riocentro no dia 13. Estes apressadinhos se inscrevem no site, por R$ 49,99 (inteira) ou R$ 24,99 (meia solidária, mais um 1kg de alimento não perecível). Quem não faz questão de chegar antes, entra de graça a partir do dia 14 até o dia 16 de novembro.

Marcas habituais

Só mais um argumento para dispensar a passagem para os Estados Unidos: uma listinha de quem já participa do Exagerado: Adidas, Animale, Farm, Tommy Hilfiger, Dudalina, Calvin Klein, Reserva Mini, Foxton, Schutz, entre muitos. Isto, só do pessoal da moda, que esteve neste ano no Pavilhão de Carapina, em Vitória.

Compras e diversão

E se fizerem muita questão da Black Friday, entrem nos vários grupos de compras que atuam na Florida, California e Las Vegas. Antes, vale correr até o Exagerado e contar entre os 300 mil visitantes que vão disputar as roupas, televisões, sapatos, maquiagens, móveis, e se divertir com os shows e apresentações de danças. Para que as crianças não se entediem com eventuais demoras em filas para pagar, vale deixar a turminha no parque ou com os recreadores. Deu fome? Serão mais de 40 opções entre pizzarias, doces, hambúrgueres, cafeterias, saladas e os indispensáveis churrasquinhos!

Flavia Martorelli vive em reuniões para trazer as novidades com descontos para esta primeira edição do Exagerado. Vamos aguardar!



Em vez de Black Friday, vale assistir MJ, homenagem a Michael Jackson Foto: divulgação



Quanto à passagem para os Estados Unidos, depois de verificar se o visto está válido, embarquem e assistam às novidades na Broadway. Algumas sugestões: os clássicos Chicago, Great Gatsby, Sunset Boulevard, Moulin Rouge, Cabaret. Os animados: Buena Vista Social Club e Real Women have curves; a peça da moda, Wicked. O Hamilton, pra quem entende bem inglês; o emocionante MJ, homenagem a Michael Jackson. Faltava um de terror: Stranger Things: the first shadow.

Melhor do que sair carregando sacolas pesadas!