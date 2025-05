Vai rolar a festa

...

Publicado em 24/05/2025 às 14:21

Alterado em 24/05/2025 às 14:21

Descobri a razão do luxo das coleção Lumière da Bianca Gibbon e das calças de paetês da Claire Juliani: as festas voltaram! Alguns exemplos recentes:



Detalhe da decoração da festa dos 92 anos do Itanhangá Golf Club Foto: Ines Rozario







Exemplos de looks festivos, em desfiles de Claire Juliani e Bianca Gibbon Fotos: Ines Rozario



Quase 100

O Itanhangá Golf Clube celebrou 92 anos com uma festa à altura de sua elegância e seus jogadores de golfe. A noite de passeio completo, recheada de longos e brilhos, contou com a ambientação criada por Raul Barbosa. Um curto currículo só dentro do setor estilo: Raul criou com a mulher, Carla Roberto, uma marca de roupa masculina sofisticada e urbana; assinou uma linha de camisas bordadas, pioneira no estilo; transformou o shopping Tijuca em um lugar digno de marcas de luxo. O ambiente tradicional do clube ganhou toques de natureza: falsas palmeiras, com a folhagem natural em uma base de cortes de tronco, sempre próximas a velas e flores. Na entrada, o lugar do red carpet, onde os convidados eram fotografados, um grande aparador com um cavalo de madeira - o clube tem um time de polo -; entre os dois bufês (salmão, steak au poivre, saladas, raviolis), uma mesa também com cavalos e velas. No salão de jantar, acima das mesas com jarros de vidro e cerâmica, sem impedir a conversa do outro lado da mesa, um grande arranjo pendurado no teto, com folhagens e flores naturais. “Gosto de lembrar da natureza nos detalhes”, contou Raul, chamando a atenção para os verdes e flores acima das mesas.

Uma bela noite, com convidados simpáticos, como os amigos dos tempos de natação do Raul - campeões olímpicos incluídos -, a gaúcha Ana Luiza e o marido, recordista olímpico Álvaro Pires e a também recordista Vera Formiga. Indalecio Alvarez, presidente do clube, deu as boas-vindas, citou os campeões da casa. E o vice-presidente Felipe Roberto Barbosa prometeu muitas celebrações futuras.



De partida

Outra festa, esta com o animado espírito da Alessa Migani. À primeira vista, deu pena saber que o cinema Roxy tinha virado local de eventos. Depois, lembrei: há quanto tempo não vou ao cinema? Ao Roxy, se fui umas duas pré-estréias, foi muito. E a transformação surpreendeu, pelo cuidado na restauração nos detalhes Art-Déco, desde a recuperação da abóbada até os gravados nas escadas. Alessa mostrou alguns modelos com símbolos cariocas, como o vestido com estampa do Cristo Redentor, desfilado por Veluma. foi uma prévia do desfile que a designer pretende fazer nas escadarias do Cristo, no Corcovado. Em seguida, foi servido um jantar digno dos Michelins, assinado pelo chef Caio Silva. A noite ficou perfeita com o show montado pelo Abel Gomes, de reconhecida competência em matéria de produções grandiosas. Só o cenário das canções do Nordeste, com estilo cordel, com as figuras como se estivessem cantando em sincronia com os dois cantores já valia o espetáculo. Ainda se destacaram as coreografias - uma delas, lembrando o estilo de Busby Berkeley - e o talento do elenco. O responsável pela transformação bem sucedida é Alexandre Acciolly, reconhecido autor da rede Body Tech, que inovou as academias do Rio. E a novidade maior da festa: Alessa pretende mudar para a França. Já vi sua coleção fazendo sucesso em salões de Paris e Madri.







Isa Brunning, de calça de paetês e camisa branca e Bianca Gibbon de tailleur branco, em Cannes Fotos: divulgação



Falando em França, a estilista Bianca Gibbon recebeu convidadas para um almoço durante o festival de Cannes.Brilhos, preto e branco e até uma camisa ousadamente aberta marcaram presença no elegante Carlton Regent Hotel.

As festas continuam. No dia 29 o Grupo Jurema lançará no Rio uma revista já existente em Pernambuco. A CEO, Luciana Araujo, propõe uma noite de moda, arte, ancestralidade e protagonismo feminino.nos salões do Copacabana Palace. Na moda, serão apresentadas as coleções Lua de Mel da Monthal, o luxo da Via Boho e as roupas posturais da Alignmed, marca americana líder mundial que está chegando ao Brasil. No convite, o pedido: dress code de gala!



Carla Roberto, uma das mais elegantes da festa no Itanhangá, com saia bordada e broches no blazer Foto: Ines Rozario

E mais / Carla Roberto orienta nas possibilidades de acertar no dress code pedido nos convites festeiros:

“Acertar não é complicado, basta ter bom senso, conhecer seu tipo físico e não perder o equilíbrio nos detalhes.

Esporte: o jeans é bem aceito, complementado por blazers ou jaquetas finas. Acessórios como lenços e colares dão o charme ao look. Para os homens, mesmo que o estilo seja esporte, evitem regatas e bermudas.

Passeio completo: para os homens, terno e gravata, sempre. Pode ser todo em preto, inclusive camisa e gravata com diferentes texturas, fica moderno. Para as mulheres, o pretinho básico, curto ou longo, vai com bijuterias nobres ou jóias. Valem os tecidos coloridos leves, brilhos, sapatos com saltos não muito altos, para poder aproveitar a festa. No Rio de Janeiro, há preferência pelos longos.

Gala (o famoso Red Carpet): para os homens, o smoking é a melhor escolha. Para as mulheres, o céu é o limite, desde que se evite o exagero e a vulgaridade em decotes e fendas abertas demais. Valem os longos com brilhos, os vaporosos lisos ou com estampas suaves. As novas regras nos red carpets internacionais pedem que sejam evitadas transparências e nudez. Pantalonas com blusas de brilho são opções elegantes. E a volta do palazzo pijama anda fazendo sucesso. Jóias e grandes colares completam.