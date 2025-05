Acessórios de couro em busca das vendas

...

Publicado em 18/05/2025 às 11:10

Alterado em 18/05/2025 às 11:50

Soja, algodão, arroz, a lista é longa quando se trata das matérias exportadas do Brasil para o mundo. No setor moda, o couro lidera as iniciativas das vendas internacionais. Sem desprezar o mercado interno, que, apesar de reduzida a frequência semanal em busca de novidades nas lojas, ainda é um consumo fiel, se as marcas agradam.

A prova da busca por vendas é a visita de 680 compradores, sendo 175 internacionais, à quarta edição do BF Show, iniciativa da ABIcalçados (Associação Brasileira das Indústrias de calçados) que se realiza até dia 21 no Anhembi (SP), onde estão expostas coleções de 353 marcas brasileiras. Entre os internacionais, destaca-se David Benzikry, CEO da Spring Footwear, maior distribuidora de calçados nos Estados Unidos.

Conceito atual



As estampas de bichos nos tênis, sapatilhas e sandálias (foto divulgação) Foto: divulgação

Entre as boas marcas nacionais ainda concentradas na fidelidade da consumidora local, a Cris Roberto lançou uma boa coleção. Não apenas pela beleza dos modelos, mas pelo conceito do trabalho.







Cris Roberto de sandálias, pelas mudanças do clima (foto divulgação Foto: divulgação



“Na hora de criar, pensamos em unir a tendência à realidade. Por exemplo, o clima está mudando. Notamos que no ano passado a linha aberta vendeu muito bem. O que significa que mesmo na coleção de inverno podemos lançar sandálias e mules. A sociedade mudou, o comportamento de compras mudou. Desde a pandemia vendemos no site, chegando a lugares como o Maranhão, Camboriú, interiores do Rio e de São Paulo. Com as facilidades da internet, a compradora recebe o produto: não gostou, devolve”, conta Cris, que também mantém lojas em Ipanema, Barra Shopping e Shopping Tijuca.

Venda didática

O tênis básico da marca, conhecido como O Queridinho, continua firme, agora em versões com estampas de animais, principalmente a zebra e a oncinha. Mas ganhou um companheiro, o tênis que parece uma chuteirinha, com sola tratorada, que calça como uma luva. Cris ensina a usar os modelos, com uma comunicação objetiva e direta no Instagram e no Facebook. Ensina até a se vestir - um dos post recentes ensinou a transformar um vestido listrado em saia!



Novidades: o modelo slingback, o bico folha e as sapatilhas cruzadas Foto: divulgação

Destaques da coleção

Seguindo as tendências, aparece o verniz molhado (referência anos 80), o slingback, de calcanhar aberto (antes conhecido como chanel). Os saltos variam do bloco ao sabrina. Uma novidade é o bico folha, fininho, que se adapta aos pés finos. “Me preocupo em adequar o modelo ao tipo de pé, converso sobre isto no Instagram. Noto que a procura pelo salto fino diminuiu depois da pandemia, as pessoas descobriram a importância do conforto. Assim, temos sapatos de festa, em prata, ouro, o novo bronze, em versões de salto alto ou baixo”.

Estreia de bolsas

Já a Mariana Greco se dedica às bolsas, através da Meggy, marca de sucesso entre Rio e São Paulo. A mineira radicada no Rio de Janeiro, além de planejar expandir para outros países, acaba de abrir a primeira loja pop up no Rio Design Leblon.



Mariana Greco, criadora da Meggy Foto: divulgação

“Sempre desejei um espaço físico onde pudesse atender as clientes pessoalmente. Eu adoro essa troca e entendo que esse contato é fundamental para entender o que elas acham e esperam da marca. É para elas que penso em cada detalhe e são elas quem fazem a Meggy acontecer”, declara a criadora da marca. Um destaque da nova coleção: as bolsas coloridas e metalizadas (foto no alto da página).

E mais: quando falo em frequência semanal, lembro dos comentários dos lojistas das boutiques nos anos 1970. Dimpus, Smuggler, Company, entre as ativas na época, eram obrigadas a inventar novidades a cada semana, para atender as clientes em busca de novos produtos / A marca francesa Chanel já enviou cartas para a redação, reclamando que seu nome havia sido citado em um corte de cabelo ou um modelo de sapato parecido com os originais. Impressionava como controlavam as mídias do mundo todo, incluindo ameaças de processo! Aprendemos rapidinho: sapato com tirinha no calcanhar é slingback / linha aberta nos calçados se refere a sandálias, mules, tamancos.Todo modelo que exibir os dedinhos!