Presentes que brilham

Publicado em 03/05/2025 às 10:04

Alterado em 03/05/2025 às 15:49

Tenho recebido pedidos e sugestões de presentes para mães. Em geral evito essas datas, lembrando que há quem não tenha mais as pessoas homenageadas. Em todo caso, como estamos também em época de novas coleções de adereços, vale a pena pesquisar alguns enfeites.

Considerando que roupa tem a questão do tamanho e do gosto, que sapatos devem ser experimentados (acaba a surpresa), bombons engordam e flores murcham, vamos sugerir algum brilho. Ou alguma cor, que não seja para guardar no cofre.

Francisca Bastos está lançando a coleção Gaia na semana que vem. Gaia é a própria Mãe-Terra, a origem de tudo. As peças são de citrino, como a luz do sol. As granadas complementam, integrando o ciclo do fogo, para dar equilíbrio, coragem e…rejuvenescimento! Quem não quer ficar mais jovem?



Elos de prata 925 com banho de ouro, da Monte Carlo Foto: divulgação



Na Monte Carlo a nova coleção é em prata 925 com banho de ouro. Uma gargantilha de elos é sucesso certo. O brinco acompanha e ainda pode ser duplo, para as modernas.



Pulseira da coleção Stars, com diamantes, da H. Stern Foto: divulgação

Pulseira é acessório para exibir, com gestos largos. Imaginem com o modelo fino, em ouro nobre, com diamantes cognac formando uma estrela. Da coleção famosa, a Stars, da H. Stern.



Ardente, o elaborado brinco do Antonio Bernardo Foto: divulgação



Arrasador, o brinco Ardente, com chamas de ouro e brilho de diamantes, do Antonio Bernardo. Assim como a sugestão da H. Stern, está na faixa do “preço sob consulta”. Mas é lindo, de impacto.



Em tons de vermelho (ou preto), colar Via Láctea da Claudia Duarte, que oferece descontos nas peças de coleções passadas nesta semana Foto: divulgação



Pérolas e contas, além de colares com símbolos de sorte, da Sonia Mureb Foto: divulgação



E os coloridos? Para usar com as suéteres de inverno, o colar Via Láctea da Claudia Duarte. Ou as elegantes contas e pérolas dos colares da Sonia Mureb.



Vale ver Os Herdeiros para apreciar os colares da Kim Mi-Kyung Foto: divulgação



Acharam que eu não ia falar de Coréia do Sul, um dos meus assuntos favoritos? Pois assistindo ao k-drama Herdeiros (Netflix) gostei do colar de uma das personagens mais ricas. A atriz Kim Mi-kyung usa vários, todos muito imponentes.



Um brinco? Um broche? Não, é um puxador de armário Foto: divulgação



Por fim, uma extravagância: o que parece um broche, de mármore e latão dourado, da Tiffany Home, no site da Pullcast. Só que se trata de um puxador de armário! Talvez a entrega demore um pouco, mas vale a surpresa!



Onde: / / / / / <@soniamurebacessorios> /<[email protected]>

Quanto aos preços, vale avisar que nesta pesquisa tem colar de R$ 112 e puxador de 997 euros.



E quem preferir presentear com bombons, flores, produzir uma camiseta com frases divertidas ou escolher um perfume recém-lançado, nada contra. Já aviso que uma caixa de Ferrero Rocher me conquista!